Deelfietsaanbieders bezorgd over advies Groep van 10 LH

24 april 2020

14u32 0 Deelfietsaanbieders uiten in een open brief hun bezorgdheid over een advies van de vakbonden en werkgevers . De Groep van 10 raadt het gebruik van deelfietsen af bij de economische heropstart. De deelfietsaanbieders wijzen onder meer op de ruimte-efficiëntie van de fiets. “Een deelfiets schept niet meer problemen en deelfietsaanbieders kunnen ook de nodige voorzorgen nemen”, stellen ze in een open brief

Om besmetting te voorkomen, wordt het gebruik van deelfietsen of deelsteps afgeraden door de werkgevers. De deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties verzetten zich, om verschillende redenen, sterk tegen dat advies.

Zo benadrukken ze dat deelfietsen steeds meer een vorm van openbaar vervoer zijn. “We weten uit onze cijfers dat 93 procent van de Blue-bikeklanten onze deelfietsen gebruikt in combinatie met de trein. Mensen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen, hebben met andere woorden nood aan een Blue-bike om die last mile van hun verplaatsing vlot te overbruggen”, aldus Bram Dousselaere, directeur van Blue-bike. Het zorgpersoneel van de ziekenhuisgroepen ZNA en GZA en het Zorgbedrijf Antwerpen maakt sinds het uitbreken van de crisis veel gebruik van Velo-Antwerpen om zich naar hun werkplek te begeven.

Extra fietsstraten

“Ruimte-efficiëntie kan er op vele plaatsen voor zorgen dat aan voorwaarden van social distancing wordt voldaan. Steden zoals Gent en Brussel voerden extra fietsstraten in om de fietsers meer plaats te geven. In Nederland wordt er door verschillende aanbieders van openbaar vervoer, steden en bedrijven gekeken hoe deelfietsen tijdelijk (deels) de functie van metro, tram en bus kunnen overnemen. Deelfietsen passen beter in een anderhalvemetersamenleving”, klinkt het.

“We zijn er van overtuigd dat de fiets meer dan ooit een centrale rol zal spelen in de mobiliteit van de toekomst. Net nu geven we best het juiste signaal aan alle burgers", staat er nog in de open brief te lezen. “Met respect voor de eerder gecommuniceerde maatregelen (zoals het wassen van handen en social distancing) zijn deelfietsen een waardevolle en essentiële mobiliteitsoplossing. Ook bij een heropstart van het economisch leven. Deelfietsoperatoren bekijken verder of bijkomende maatregelen mogelijk zijn,” klinkt het nog.