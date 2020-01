Deelde De Wever sneer uit aan Rutten? "Wij zullen nooit in een regering stappen omdat iemand minister wil worden” LH KVDS

21u07 248 Tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van N-VA heeft voorzitter Bart De Wever verklaard dat de verhoging van de lage pensioenen prioritair moet zijn. De Wever wil daarmee dat de volgende federale regering “nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisch herstel” verderzet. Hij leek ook een sneer uit te delen naar Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten door te stellen dat N-VA “nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden”.

“In 2019 is volgens mij het karakter van de N-VA onthuld. Want in 2019 kenden wij tegenspoed en iedereen weet dat we sindsdien politiek in een buitengewoon moeilijke positie zijn verzeild”, begon De Wever zijn speech. Nadien volgden lofbetuigingen voor de N-VA-ministers in de vorige Vlaamse regering. “Onder leiding van Jan Jambon geven we vanavond het startschot aan de ‘Roaring Twenties’ van Vlaanderen. Nog nooit drukte de N-VA sterker haar stempel op het Vlaams regeerakkoord”, zei De Wever over de regering van Jan Jambon.

“Olifant in de kamer”

Ook de federale regeringsvorming, die nog altijd in de informatiefase zit, kwam aan bod. Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hopen de koning maandag te kunnen vertellen hoe het nu verder moet. De Wever beschreef de kwestie als “een olifant in de kamer”. “Het is alles behalve duidelijk wat de komende dagen zullen brengen. De toestand is hoogst onzeker”, aldus De Wever.





De Wever was fier over wat N-VA in de vorige regering gerealiseerd heeft en hoopte dat de volgende regering nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisch herstel zou verder kunnen zetten. “Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen”, leek hij de hand te reiken naar de socialisten.

Tegelijk verzekerde hij dat N-VA een partij is “die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden”, wat als een vingerwijzing naar zijn Vlaamse coalitiepartners kan gezien worden.

De Wever wees erop dat N-VA een uitgewerkte oplossing heeft voor de democratische onbestuurbaarheid van België, “daar waar anderen nu openlijk moeten toegeven dat ze dit helemaal niet hebben. Met lapmiddelen is nochtans niemand nog gebaat”, aldus de voorzitter die nog meegaf dat hij weigert een regering te aanvaarden die geen meerderheid heeft in Vlaanderen.

Strenger migratiebeleid

“N-VA is niet bang zijn om verantwoordelijkheid op te nemen. We deden dit in de afgelopen federale regering”, aldus De Wever, die voormalig staatssecretaris Theo Francken looft voor zijn beleid. “De verstrenging van het migratiebeleid in Europa is aan de orde. In plaats van ons beleid af te breken en daardoor een nieuwe asielcrisis uit te lokken, willen wij dat de volgende regering volop die kaart durft trekken.”

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageerde zondagochtend kort op de uitlatingen van De Wever. “Een goed project beoordeel je op de inhoud en dat doen we met de liberale familie, zoals de voorbije jaren. Dan hoef je geen fronten te maken. Die maak je tégen iets. Dat we allemaal de hand reiken over de taalgrens heen, dan komen er positieve projecten van”, klonk het in de De zevende dag.

