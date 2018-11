Deel van oude stadsomwalling Brussel stort in en valt op speelplaats school

ADN

18 november 2018

15u05

Bron: Belga

6

Afgelopen nacht is een deel van de oude stadsomwalling van Brussel ingestort. De muur kwam terecht op de speelplaats van een school in de Cellebroersstraat. Dat meldt Bruzz en het nieuws is bevestigd door de lokale politie van de zone Brussel-Hoofdstad.