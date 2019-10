Deel van opvangcentrum 127bis dat gereserveerd is voor transmigranten al hele tijd staat leeg HR

Het deel van het gesloten opvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel dat sinds vorig jaar gereserveerd is voor transmigranten, staat al een hele tijd leeg. De politie brengt geen transmigranten meer binnen. Dat melden Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

In september vorig jaar opende het ‘Afhandelingscentrum voor transmigranten’ in Steenokkerzeel. Van de 150 plaatsen in het repatriëringscentrum van Steenokkerzeel zijn er sindsdien 40 voorbehouden voor transmigranten. Dat centrum maakte deel uit van een plan voor de aanpak van transmigranten van toenmalig minister Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Maar die plaatsen zijn al een hele tijd leeg.

“Het afhandelingscentrum wordt beheerd door de politie”, zegt Geert De Vulder, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Die heeft blijkbaar geen personeel voor dat centrum. Voor de politiediensten die niet in de buurt liggen, is die rit ook lang. Ze kunnen ook de klassieke procedure volgen en de transmigranten naar een centrum dichter in hun buurt brengen.”

“Bij de start van het centrum is afgesproken dat dit na een jaar geëvalueerd zou worden door alle betrokken ministers”, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “Die evaluatie moet nog gebeuren. Intussen zetten we ook in op mobiele teams die de afhandeling van transmigranten regelen.”