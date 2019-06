Deel van Belgisch luchtruim moet opnieuw gesloten worden ttr

21 juni 2019

12u19

Bron: belga 0 binnenland Een deel van het Belgische luchtruim moet komende nacht gesloten worden. De oostsector zal van 1.30 tot 4.30 uur onbeschikbaar zijn, zegt een woordvoerder van luchtverkeersleider skeyes. Maar de impact op het vliegverkeer zou miniem moeten zijn.

De oostsector moet gesloten worden omwille van zieke luchtverkeersleiders waarvoor niet voldoende vervanging werd gevonden, zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene.

De gedeeltelijke luchtruimsluiting heeft vooral gevolgen voor de luchthaven van Luik. Daar zal opnieuw een beroep worden gedaan op Duitse luchtverkeersleiders om vanuit Duitsland vluchten te begeleiden tot in de buurt van Luik (via een zogenoemde luchtcorridor), waarna ze door de Luikse verkeerstoren worden overgenomen. Op die manier zullen alle geplande vluchten voor Luik kunnen plaatsvinden, luidt het bij skeyes. Op de andere luchthavens in België, ook Brussels Airport, zou er geen hinder zijn of zou die zeer beperkt zijn.

Het is de tweede keer deze week dat een deel van het luchtruim ‘s nachts gesloten moet worden door een personeelstekort bij skeyes.

Bij de luchtverkeersleider is al maanden een sociaal conflict bezig. De directie sloot wel sociale akkoorden met één vakbond, maar die werden niet ondertekend door de twee andere bonden. Op 24 juni gaat het sociaal overleg voort.