Deel van Aarschotstraat heet vanaf 1 januari Keulenstraat

20 juni 2019

Bron: Belga

Het deel van de Aarschotstraat tussen de Koninginnelaan en de Paleizenstraat in Schaarbeek, dat waar geen raamprostitutie is, krijgt vanaf 1 januari een andere naam. Het stuk straat heet vanaf dan de Keulenstraat, zoals in het verleden ook al het geval was. Dat heeft de gemeenteraad van Schaarbeek gisterenavond beslist. De rest van de straat blijft gewoon de Aarschotstraat.