Deel plafond valt naar beneden: slapende peuter aan dood ontsnapt mvdb

02 juli 2018

15u03

Bron: TV Limburg 0 Een peuter van 20 maanden is vanochtend thuis in Beringen aan de dood ontsnapt toen een deel van het plafond van de slaapkamer naar beneden viel, zo meldt TV Limburg.

Het kleintje lag rond 6 uur te slapen in zijn bedje toen een deel van het gepleisterd plafond het begaf en op het jongetje viel. Zijn geschrokken ouders die in dezelfde kamer sliepen, haalden hem meteen vanonder het puin vandaan. Hun zoontje Ali liep een bloedneus op. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De artsen onderzoeken of hij ook inwendige verwondingen heeft opgelopen.

De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De nieuwbouwwoning is nog geen drie jaar geleden gebouwd. De aannemer en de architect kwamen eveneens langs. Zij hebben de ouders verzekerd dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld.