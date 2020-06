Deel je eerste horecabezoek met ons! Redactie

08 juni 2020

We hebben er lang genoeg op moeten wachten, maar vandaag mag de horeca zijn deuren opnieuw openen. Door de coronamaatregelen moesten ze deze gesloten houden. Ga jij vandaag al terug naar je favoriete restaurant of café?

Gezellig tafelen of een frisse pint drinken met je vrienden op café, vanaf vandaag mag het terug. Ga jij vandaag de horeca een hart onder de riem steken? Deel je leukste filmpjes en foto’s met ons. Stuur ze naar video@hln.be of stuur ze ons door via WhatsApp op het nummer +32 474 74 65 02.