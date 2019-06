Dedecker zal niet in N-VA-fractie zetelen bvb

06 juni 2019

13u35

Bron: Belga 0 Kamerlid Jean-Marie Dedecker zal geen deel uitmaken van de N-VA-fractie. De burgemeester van Middelkerke stond op 26 mei als onafhankelijke op de West-Vlaamse lijst van N-VA en haalde vanop de lijstduwersplaats zijn zitje binnen. Maar zoals tijdens de campagne aangekondigd, zal Dedecker als onafhankelijke zetelen, zo werd vandaag in N-VA-kringen bevestigd.

Daardoor zal de N-VA-fractie geen 25 zetels maar 24 zetels tellen, waarmee ze nog steeds de grootste blijft. Voor Dedecker betekent het wel dat hij geen stemrecht heeft in de commissies.

Fractieleider

Peter De Roover blijft fractieleider voor N-VA in de Kamer. Dat besliste de N-VA-fractie tijdens haar eerste fractievergadering. De Roover was ook in de vorige legislatuur al Kamerfractieleider voor de Vlaams-nationalisten. Hij nam in 2016 de fakkel over van Hendrik Vuye. De N-VA is de eerste fractie die haar fractieleider aanduidt.

“Ik ben zeer erkentelijk en dankbaar dat de nieuwe N-VA-Kamerleden mij het vertrouwen geven en mij unaniem verkozen om fractievoorzitter te blijven in deze legislatuur. Samen met een stevige ploeg blijven wij de Vlaamse bekommernissen dag-aan-dag behartigen in de Kamer”, zegt De Roover in een reactie.