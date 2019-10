Decreet dat einde moest maken aan kamperende ouders bij scholen treedt niet in werking SPS

25 oktober 2019

15u55

Bron: Belga 0 Het inschrijvingsdecreet dat de Vlaamse regering in september 2018 voorstelde, en dat een einde moest maken aan kamperende ouders bij scholen, zal niet in werking treden. In dat decreet was voorzien dat secundaire scholen met een capaciteitsprobleem verplicht gebruik moeten maken van een centraal aanmeldingssysteem. De oude regels blijven van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar en in 2021 moet er een aangepast decreet zijn. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Een jaar geleden bereikte de Vlaamse regering een akkoord over een nieuw inschrijvingsdecreet, dat een einde moest maken aan de jaarlijks terugkerende kamperende ouders aan de schoolpoort. De regering besloot dat alle scholen met een capaciteitsprobleem gebruik moesten maken van een digitale inschrijving. In het basisonderwijs zouden de plaatsen worden verdeeld op basis van voorrang voor kinderen met broers of zussen op de school of kinderen van personeel. Daarna zouden de plaatsen naar de leerlingen gaan die het dichtst bij de school wonen. In het secundair onderwijs speelde die regel van nabijheid niet, en zou het lot beslissen over de felbegeerde inschrijvingen.

De regering beslist nu dat inschrijvingsdecreet niet in werking te laten treden. De oude regels blijven van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. De scholen worden dus niet verplicht om een aanmeldingssysteem te gebruiken. Tegen 2021 wordt het inschrijvingsdecreet 'in overeenstemming gebracht met het regeerakkoord'. Daarin is enkel te lezen dat er wordt afgestapt van het verplichte digitale aanmelden zodra de capaciteit dat toelaat.

In het nieuwe inschrijvingsdecreet zal alleszins geen sprake meer zijn van dubbele contingentering. Die verplicht scholen plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen. Vanaf 2021 wordt de dubbele contingentering afgeschaft voor zowel het secundair als het basisonderwijs.

De regering laat daarnaast weten de procedure op te starten voor de afschaffing van het M-decreet. Dat zal in 2021 worden vervangen door een nieuw Begeleidingsdecreet, dat de beslissing om een leerling met een beperking toe te laten nadrukkelijk bij de scholen zelf wil leggen. Weyts noemt het een pragmatische en realistische aanpak.