Decathlon zet verkoop van snorkelmaskers stop: gereserveerd voor de ziekenhuizen ADN

31 maart 2020

13u56

Bron: Belga 8 De Franse sportartikelenketen Decathlon heeft maandagavond tijdelijk de verkoop stopgezet van een bepaald type snorkelmasker, omdat de maskers nuttig kunnen zijn voor ziekenhuizen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Het gaat om snorkelmaskers van het type 'Easybreath', die het volledige gezicht bedekken. Volgens Decathlon hebben de maskers ook hun nut in de strijd tegen Covid-19. Ze kunnen dienen als mondmaskers voor verzorgenden, of ze kunnen aangepast worden en ingezet als beademingsapparatuur. Daarom wordt de onlineverkoop tijdelijk stopgezet voor het grote publiek. Ook wie op de Belgische site van Decathlon de snorkelmaskers opzoekt, krijgt die boodschap.

Experimenten

In Italië - zwaar getroffen door de coronapandemie - werd voor het eerst een duikmasker van Decathlon omgevormd tot beademingstoestel.



Maar ook het Brussels Erasmusziekenhuis experimenteert met de maskers. Het ziekenhuis kreeg maandag de eerste prototypekleppen om duikmaskers van Decathlon te monteren op kleine ademhalingstoestellen. Die moeten patiënten helpen die besmet zijn met het coronavirus en die matige ademhalingshulp nodig hebben.

3D-print

Een tiental onderdelen wordt momenteel in 3D geprint in de gebouwen van de ULB-spin-off Endo Tools Therapeutics in Gosselies. “We zouden tegen het einde van de week of zelfs eerder indien nodig 500 stuks kunnen gebruiken, maar daarvoor hebben we de toestemming nodig van het FAGG”, stelt Alexandre Chau, CEO van Endo Tools Therapeutics. Dit weekend is er een verzoek ingediend. Het antwoord wordt de komende dagen verwacht. Het gaat om een back-up therapie, zonder de bedoeling om die te gebruiken op lange termijn.

(Lees verder onder de foto’s)

Eenmalig gebruik

Het is een aanpassing van een door een Italiaans team bedacht procedé dat in België werd ontwikkeld in afwachting van problemen met de voorziening van medische apparatuur. De apparaten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, voor een enkele patiënt, zodat ze achteraf niet gesteriliseerd moeten worden.

Volgens Decathlon hebben tientallen ziekenhuizen en onderzoekscentra uit heel Europa - onder meer uit België - de keten gecontacteerd om maskers te bemachtigen.

Gratis

De 30.000 maskers in stock in Frankrijk worden gratis ter beschikking gesteld van verzorgden en hulpdiensten, aldus de keten. Ook 30.000 paar zwembrillen worden aangeboden.

Lees ook:

Het traject van een coronapatiënt: wat staat je te wachten in het ziekenhuis en wanneer beland je op intensieve? (+)

Dit doet Covid-19 met uw longen: een stand van zaken (+)

“Patiënten smeken: wil je alsjeblieft zorgen dat ik niet stik”: dagboek van twee hoofdverpleegkundigen, deel 2 (+)