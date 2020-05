Decathlon-spullen nu ook te koop bij Delhaize en Carrefour JOBR

11 mei 2020

17u45

Bron: Belga 1 Decathlon is nu ook met Carrefour een samenwerking aangegaan om een reeks sportproducten te verkopen in een aantal winkels van de supermarktketen. Eerder sloot de sportketen al zo een samenwerking met Delhaize.

De spullen van Decathlon, zoals een voetbaldoel of basketbalpaal, zullen in de hypermarkten van Carrefour aangeboden worden, melden de partners. De samenwerking met de supermarkten ontstond door de coronacrisis. Decathlon moest toen noodgedwongen de deuren sluiten, terwijl de supermarkten open konden blijven. De sportketen wil er ook na de afbouw van de coronamaatregelen mee doorgaan. Met Delhaize loopt de samenwerking voorlopig tot eind mei.

Steden

“Het partnerschap past in de strategie van Decathlon om dichter bij de klanten in de steden te verkopen”, zegt marketingverantwoordelijke Thomas Lejeune Debarre. De Decathlon-winkels liggen voornamelijk in de rand van de steden, maar daar is de keten de laatste jaren van afgestapt. Zo zijn er intussen al Decathlon-winkels in de stadscentra van Brussel en Luik.