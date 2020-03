Decathlon sluit vanaf maandag alle winkels vanwege coronavirus MDG

16 maart 2020

14u37

Bron: Belga 58 Ook Decathlon sluit vanaf vandaag alle winkels vanwege het nieuwe coronavirus. Dat melden Faustino Rabasot, CEO Decathlon België en woordvoerder Thomas Lejeune.

“Decathlon België vindt het belangrijk om zijn klanten ook in deze moeilijke tijden te ondersteunen in hun lichaamsbeweging en sportbeleving. Toch blijft de fysieke afstand tussen mensen de beste manier om het virus te bestrijden”, stelt Faustino Rabasot, CEO van Decathlon België.

“Daarom hebben we beslist om onze activiteit aan te passen om sportactiviteit te blijven ondersteunen en tegelijk een maximale social distance in te bouwen, zowel voor de veiligheid van onze klanten als voor onze collega’s”, sluit Faustino Rabasot af.

Online bestellen

"We willen niet dat het virus zich zou kunnen verspreiden via onze winkels,” vertelt woordvoerder Thomas Lejeune. De maatregel geldt tot 3 april. Verkoop via de website blijft beschikbaar en een nieuwe aanpak wordt uitgerold om online bestellingen door de klant te laten oppikken onder veilige omstandigheden. Onze klanten kunnen telefonisch bij de winkel terecht voor praktische toelichting rond deze nieuwe aanpak.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige donderdag dat alle winkels die geen essentiële diensten leveren tijdens het weekend dicht moesten, maar in de week konden openblijven. Met de maatregel gaat Decathlon dus verder dan wat toen werd opgelegd. Kledingketen JBC nam maandag een gelijkaardige beslissing.

