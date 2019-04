Decathlon België geeft Nederlandse droom op ttr

10 april 2019

10u30

Bron: België 0 Binnenland Het magazijn van de sportwinkelketen Decathlon in Willebroek stopt in 2020 met de Nederlandse winkels te bevoorraden. Het lukt het bedrijf niet om het nachtwerk te organiseren, zo schrijft De Tijd vandaag.

Decathlon Nederland krijgt dus een eigen magazijn. Nochtans kondigde de Franse keten in 2016 aan dat het nieuwe magazijn in Willebroek ook de Nederlandse activiteiten zou aansturen. Volgens de krant krijgt Nederland een eigen magazijn omdat het bedrijf er hard groeit. Maar dat Decathlon er niet in slaagt het nachtwerk te organiseren, speelt ook mee.



Het magazijn in Willebroek breidde eind vorig jaar nochtans uit. Maar het verlies van Nederland - vanaf 2020 levert de vestiging enkel nog aan België - zal volgens de directie niet te merken zijn. "Er is geen invloed op onze activiteiten in Willebroek en al zeker niet op de werkgelegenheid", zegt Koen Tengrootenhuysen, vastgoeddirecteur Decathlon België. Er werken nu 398 mensen.

Vakbonden en directie raakten het niet eens over een akkoord rond nachtwerk. Minister van Werk Kris Peeters is bereid een sociaal bemiddelaar te sturen "om het overleg te helpen deblokkeren".