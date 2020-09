Exclusief voor abonnees Decaan Geneeskunde en Farmacie Dirk Devroey (VUB) is zeer bezorgd: “Het virus circuleert nu in scholen en sportclubs” Joël De Ceulaer

21 september 2020

12u00

Bron: De Morgen 5 Hij werkte tien jaar voor Sciensano, leidt de medische faculteit aan de VUB en staat als huisarts zelf met zijn voeten in de modder. Dirk Devroey waarschuwt: “Als de sneltrein vertrokken is, kun je die nog moeilijk tegenhouden.”

“Ik heb het zelf gehad”, zegt Dirk Devroey (56). “In maart, toen ik met mijn symptomen nog niet getest werd, want ik had geen koorts. Alleen veel spierpijn, het leek wel alsof ik aan beide kanten nierstenen had. Ik heb een week in bed gelegen, dan nog drie weken gehoest en was daarna nog twee weken kortademig. Nu ben ik weer de oude.”

