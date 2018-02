Debby (34) uit De Haan sinds vrijdagavond vermist, politie heeft geen spoor rvl

25 februari 2018

20u16 350

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar de 34-jarige Debby Van Nieuwenhoven. Op vrijdag 23 februari 2018 omstreeks 18:30 uur, verliet ze haar woonplaats in de Pater Vandemoerelaan te DE HAAN. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Debby Van Nieuwenhoven is struis gebouwd en ongeveer 1m75 lang. Ze heeft donker haar tot op de schouders en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek met glitters, blauwe schoenen met glitters, een gouden winterjas met bontkraag en kap en een sweater.

Hebt u meer informatie voor de politie? Laat het weten via dit formulier of via 0800/30 300.