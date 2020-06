Debby (20) filmt hoe ze lastiggevallen wordt op strand van Oostende: “Is neen niet duidelijk genoeg?” HAA

28 juni 2020

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 154 Een filmpje van twee jonge vrouwen die lastiggevallen worden op het strand van Oostende doet de ronde op Twitter. De beelden werden gemaakt door de 20-jarige Debby. Afgelopen vrijdag lag ze met een vriendin te zonnen vlak bij het casino, maar het duo kende bijna geen moment rust. Meerdere keren werden de dames aangesproken door tieners en jongemannen. Eén kerel werd wel erg opdringerig, waarop Debby haar gsm bovenhaalde en de jongeman begon te filmen.



Vrijdag in de late namiddag trok Debby (20) uit Oudenburg samen met een vriendin naar Oostende. In de buurt van het casino rolden ze hun handdoek uit om van het zomerse weer en de zee te genieten. “We hebben daar maar anderhalf uur à twee uur gelegen, maar de hele tijd werden we aangesproken”, vertelt de jonge vrouw aan HLN.

Snapchat

Verre van ontspannend, en één jongeman benaderde de jonge vrouwen wel zeer ongegeneerd. “Er kwam een groepje van vier à zes jongens aan. Ik schat dat ze ongeveer mijn leeftijd hadden. Twee van hen stapten op ons af en vroegen in het Frans of ik mijn Snapchat en mijn naam wou geven. Ik zei dat ik dat niet wou omdat ik een vriend heb.” Die afwijzing slikten de jongens niet. “Een van hen kwam gewoon vlak achter mij op mijn handdoek zitten.” Het duo was erg opdringerig en bleef onbuigzaam een gsm in de handen van de jonge vrouw duwen.

“Ik wou niet dat hij naast me zat en dus ben ik naast mijn vriendin gaan staan.” De sfeer werd gauw grimmiger en de vriendin van Debby kreeg allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. “Ze verweten haar dat ze gestoord was.” In het filmpje is te horen hoe een van de kerels in het Frans zegt dat ze moet stoppen met roepen. Omdat de jongeman steeds agressiever werd tegen haar vriendin, gaf Debby hem een duw. Ze dreigde er ook mee de politie te bellen.

Een werknemer van de nabijgelegen Blue Buddha Beachbar had het tumult inmiddels opgemerkt en vroeg aan de vrouwen of alles oké was. “Ik riep terug dat die jongens ons aan het lastigvallen waren”, vertelt Debby. Daarop begonnen de kerels met het personeelslid van de beachbar te praten, maar ineens nam het groepje de benen. “Wellicht omdat ze zagen dat ik de politie wou bellen”, aldus de West-Vlaamse.

Het is echt ver gekomen dat een meisje met een vriendin niet meer op een strand kan liggen Debby (20)

Geraakt

“Ik ben beginnen te filmen om aan te tonen hoe erg het wel is. Het is echt ver gekomen dat een meisje met een vriendin niet meer op een strand kan liggen”, hekelt de jonge vrouw. Kort voor de feiten werden Debby en haar vriendin al aangesproken door verschillende groepjes jongens. En niet lang na het incident hadden ze opnieuw prijs. “Een man van eind twintig zei dat ik een mooie stijl had en vroeg mijn nummer. Toen ik weigerde zei hij enkel: ‘jammer, dan zal ik het bij de volgende proberen’.’

Debby raakte naar eigen zeggen geïnspireerd om de beelden te delen door het Twitterbericht dat Anna Da Costa vorige week de wereld instuurde. Deze 19-jarige jonge vrouw kreeg vorige woensdagnacht op weg naar huis in Gent een klap in het gezicht van een cafébaas. Net voordien was een woordenwisseling ontstaan over de zomerse kledingstijl van de jonge vrouw. “Dat heeft mij aangegrepen”, zegt Debby. Zelf werd de West-Vlaamse in Gent al eens achtervolgd door een man. Situaties van intimidatie zijn haar dus niet vreemd.

Ik wil mij veilig voelen als meisje... Zowel op straat, als op het strand, als tijdens het uitgaan Debby (20)

Strandpolitie

“Normaal deel ik niet snel iets op het internet”, vertelt de twintiger, maar vrijdag was de maat echt vol. De jonge vrouw heeft de indruk dat het meer en meer gebeurt. “Het is goed dat er gefilmd wordt, zodat anderen kunnen zien wat er gebeurd is”, motiveert ze haar beslissing om de video openbaar te maken. “Ik wil mij veilig voelen als meisje... Zowel op straat, als op het strand, als tijdens het uitgaan. Is een neen niet duidelijk genoeg?”, kaart ze aan op Twitter.

Volgens Debby waren verschillende mensen overigens getuige van het incident op het strand, maar kwam er niemand tussenbeide. Ze stapte na de feiten zelf ook niet naar de politie. Dat had ze beter wel gedaan, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op Twitter, nadat hij de video van de jonge vrouw oppikte. “De post van de strandpolitie is daar vlakbij”, reageert hij. “In het vervolg niet aarzelen en onmiddellijk aangifte doen.”



