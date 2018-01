Debatten heropend, arrest in 'diepvriesmoord' uitgesteld Jeffrey Dujardin

19 januari 2018

10u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het Gentse hof van beroep is vandaag de uitspraak in de 'diepvriesmoord' uitgesteld nadat de vraag kwam om de debatten te heropenen. De debatten gaan over de mogelijke maximumstraf die gegeven kan worden nadat het grondwettelijk hof beslist heeft dat men terug naar assisen kan gaan.

Hierdoor heerst er onduidelijkheid over de mogelijke maximumstraf bij de correctionaliseerde assisenzaken zoals deze. De debatten worden gevoerd op 2 februari.

De Nederlander Jacob Van den Blink was in april 2015 al elf maanden spoorloos. "Hij is op reis met zijn motor", of "hij is zwaar ziek", dat vertelde zijn vrouw Isabel Duthoit aan al wie het vroeg. Maar toen de politie een tip kreeg dat de man vermoord was, volgde er een huiszoeking uit.

De speurders vonden het lichaam van Van den Blink in de diepvriezer van zijn woningin in het West-Vlaamse Gits (Hooglede). De dagen voor de moord had Isabel Duthoit haar echtgenoot al met een cocktail van het zware antidepressivum Seroquel en heroïne verdoofd. "Niet om hem te doden, maar om hem te kalmeren", beweerde ze in het hof. Ze zou namelijk voortdurend het slachtoffer zijn van partnergeweld en misbruik.

Ze overhaalde de drugsverslaafde zwerver Olaf Philippaerts om haar te komen helpen in ruil voor speed. Samen verstikten ze de man met een plastic zak, wurgden ze hem met een spanband en stopten ze hem in de diepvries. Hij werd pas een jaar later gevonden. Duthoit kreeg in eerste aanleg een celstraf van 21 jaar en Philippaerts moest 15 jaar brommen. Ze moesten voorkomen voor het hof nadat het parket hun eerste straffen te licht vond, waar in beroep 27 jaar gevorderd wordt voor Duthoit en 20 jaar voor Philippaerts.