Debat over energiepact in Vlaams Parlement ontaardt in discussie, Tommelein geeft niet af: "We gaan het energiepact uitvoeren" bvb

23 mei 2018

17u26

Bron: Belga 3 Hoe staat de Vlaamse regering nu tegenover het energiepact en de daarin voorziene kernuitstap? Zeker nu N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw twijfels heeft gezaaid over die kernuitstap. De verzamelde oppositie legde de kwestie vandaag voor aan minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld), maar het debat liep al snel vast in een discussie met de oppositie.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zette de discussie vorige week opnieuw op scherp. Het langverwachte interfederale energiepact is nog maar enkele weken oud, maar de N-VA-voorzitter zet opnieuw grote vraagtekens bij de kernuitstap in 2025. Ook over het energiebeleid zelf was De Wever kritisch. Dat bevat volgens hem "veel gebakken lucht".

Plan goedgekeurd?

Maar heeft de Vlaamse regering dat energiepact, inclusief kernuitstap onder voorwaarden, dan niet goedgekeurd? Oppositieleden Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Björn Rzoska (Groen) en Rob Beenders (sp.a) voelden de regering aan de tand, maar werden wellicht niet veel wijzer.

"We gaan het energiepact uitvoeren. Of het nu ondertekenen, verwelkomen of toejuichen is, dat zal me allemaal worst wezen." Bart Tommelein (Open Vld), minister van Energie

Volgens minister-president Bourgeois heeft zijn ploeg het energiepact "verwelkomd als een belangrijke ambitienota". Geen formele ondertekening of goedkeuring van het pact op zich dus. Maar volgens minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) heeft de Vlaamse regering wel beslist het energiepact "om te zetten in een operationeel plan".

"We gaan het energiepact uitvoeren. Of het nu ondertekenen, verwelkomen of toejuichen is, dat zal me allemaal worst wezen. We gaan het uitvoeren. We gaan ervoor zorgen dat we een visie hebben voor de lange termijn. We gaan die langetermijnvisie ook uitvoeren. (...) We gaan tegen 2050 zorgen dat er een fossielvrije samenleving komt. Dat is het uitgangspunt van het interfederale energiepact", legt Tommelein uit.

Volgens de oppositie blijkt uit de discussie dat er minstens ruis zit op de lijn van de regering. Tommelein ziet echter geen probleem. "Ik zal uitvoeren en verdedigen wat in de regering is goedgekeurd. Ik ben niet gebonden aan wat een partijvoorzitter zegt. Ik ben gebonden aan de beslissing van de regering. Ik heb mijn minister-president op de radio horen zeggen dat hij mijn beleid steunt. Ik heb ook geen reden om te twijfelen dat hij me niet zou steunen in de uitvoering van dat document, hij heeft het zelf mee goedgekeurd", aldus Tommelein.

“Ik heb de beslissing van 30 maart meegebracht, alle ministers hebben ze goedgekeurd. We gaan nu samen het energiepact omzetten in een operationeel plan. Er ligt een langetermijnvisie op tafel, die gaan we uitvoeren.” @barttommelein #villapolitica #stroomversnelling Open Vld(@ openvld) link