Dealer vraagt werkstraf voor verkoop gevaarlijke xtc in nacht dat Matthias (31) stierf HA

26 februari 2019

10u52

Bron: Belga 0 Een 47-jarige drugdealer die xtc-pillen met een bijzonder hoge dosis MDMA verkocht in de Gentse Kompass Klub in de nacht waarin een 31-jarige man uit Dendermonde overleed na inname van een vergelijkbare pil, hoopt op een werkstraf. Dat bleek vandaag voor de drugsbehandelingskamer van de Gentse correctionele rechtbank.

Er werden in die nacht van 26 op 27 januari twee dealers opgepakt, maar er is geen bewijs dat het slachtoffer de drugs van hen kocht. Matthias Hofman (31) werd op 27 januari rond 6 uur 's morgen onwel in de Gentse Kompass Klub. Hij verloor nadien het bewustzijn en werd overgebracht naar het UZ Gent, waar hij overleed.

Het parket stelde in een verklaring dat het ging om een druggerelateerd overlijden, na het nemen van een pil met een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis.



De familie van de jongeman vond die uitleg te kort door de bocht. “We zijn bijzonder teleurgesteld in de gang van zaken”, zei Laurens, de broer van Matthias, wiens vader hartspecialist is. “Er is geen lijkschouwing gebeurd. Het MDMA-gebruik die avond staat vast, maar de conclusie dat dat de oorzaak is, is te kort door de bocht”, klonk het vorige week.

Gevaarlijke trend

Feit is dat de hoge dosering van xtc-pillen, met meer dan 200 mg MDMA per pil, een recente en gevaarlijke trend is op de Belgische drugsmarkt. Het Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, verspreidde onlangs nog waarschuwingen over de trend.

Op de Gentse drugsmarkt circuleren momenteel veel xtc-pillen met dergelijke hooggedoseerde MDMA. In de nacht dat Matthias overleed werden twee drugdealers op heterdaad betrapt in de Kompass Klub en de Art Cube in Gent. Ze waren onder meer in het bezit van xtc-pillen met een hoge dosering MDMA.

