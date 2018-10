Dealer toont rechter spaarrekening Redactie

27 oktober 2018

11u29 0

Een 19-jarige jongeman uit Torhout kreeg complimenten van de strafrechter in Brugge. T.B. moest zich verantwoorden omdat hij korte tijd cannabis verkocht en riskeerde er 8 maanden cel voor. Hij herpakte zich volledig en kon dat ook aantonen. "Ik ben drugsvrij en heb nu opnieuw werk", zei hij. "Maar ik wil u vooral mijn bankrekening eens tonen. Sinds ik hier de eerste keer kwam heb ik 5.000 euro kunnen sparen. Geld van mijn werk en door veel overuren te presteren. Daardoor heb ik nu altijd een overschotje en interesseert drugs verkopen me zeker al niet meer." De rechter feliciteerde hem. "Amai, jij hebt echt heel goed je best gedaan. Wees maar trots op jezelf." T.B. krijgt allicht de gunst van de opschorting. Vonnis op 13 december. (JHM)