Dealer die op politie inrijdt, moet agenten 100 euro betalen

Patrick Lefelon

15u59

Bron: Eigen berichtgeving

Riduan A. moet vier politie-inspecteurs elk 100 euro schadevergoeding betalen omdat hij hen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout bijna ondersteboven had gereden. De man was in zijn auto gesprongen om te vluchten voor de politie. Riduan A. staat voor gekend voor drugshandel.