Dealer betrapt met 274 pillen in zijn onderbroek ADN

19 november 2018

14u49

Bron: Belga 0 Een man van 21 jaar is vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk moeten verschijnen. Op het muziekfestival Dour werd hij door agenten betrapt met 274 gekleurde pillen in zijn onderbroek. Hij riskeert een celstraf van zestien maanden.

Tijdens het festival Dour werd de beklaagde gecontroleerd door de politie. Hij bleek 274 gekleurde pillen te hebben verstopt in zijn onderbroek. Volgens een getuige had de man een drugshandel opgezet in een van de tenten.

Bij een controle trof de politie naast de pillen ook cannabis, speed, ketamine en MDMA aan, samen met twee weegschalen en cash geld. Het Openbaar Ministerie vorderde vandaag zestien maanden effectieve celstraf voor de twintiger. De beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe.



Vandaag moest de twintiger overigens ook in een andere zaak voor de Kortrijkse strafrechter verschijnen. Daar riskeert hij achttien maanden celstraf, eveneens voor drugsfeiten.