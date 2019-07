Deadline belastingaangifte via Tax-on-web uitgesteld door inlogproblemen ADN

09 juli 2019

13u25

Bron: Belga 66 De deadline voor de belastingaangifte via Tax-on-web wordt uitgesteld naar maandag 15 juli middernacht. Dat heeft de FOD Financiën vandaag bevestigd. Aan de oorsprong liggen problemen met het inloggen op de website.

Normaal gezien kon je nog tot en met donderdag 11 juli je belastingaangifte via Tax-on-web indienen en verbeteren. Nu is er dus nog wat extra tijd. “Er waren problemen met het inloggen op de website van Tax-on-web. Daarom hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de deadline uit te stellen”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën.



Sinds de lancering van de elektronische belastingaangifte in 2003, neemt het gebruik ervan jaarlijks toe. In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in.

Sommige burgers ondervinden momenteel moeilijkheden bij het indienen van hun aangifte via Tax-on-web. Om hen de kans te geven om hun belastingaangifte tijdig in te dienen, verlengen we de termijn tot en met 15 juli 2019. #TaxOnWeb #myminfin pic.twitter.com/euJXvcoWeK FOD Financiën(@ FODFinancien) link