De Zeven Vragen aan Hilde Crevits: stel hier jouw vraag aan het boegbeeld van de CD&V Jef Beckers

08 oktober 2020

18u13 2 HLN start zaterdag met een gloednieuw online programma: De Zeven Vragen. Daarin stelt Hannelore Simoens, politiek journaliste bij VTM NIEUWS, zeven scherpe en originele vragen aan een politicus. Vlaams minister voor Werk en Economie Hilde Crevits mag de spits afbijten. En jij kan zelf ook een vraag inzenden.

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politiek noot die gekraakt moet worden. Aan Hilde Crevits zijn er alvast voldoende vragen te stellen. The leading lady van de CD&V heeft met haar partij zeker niet de makkelijkste maanden achter de rug, en tegelijk moet ze als minister belangrijke beslissingen nemen om onze economie weer te doen heropleven.

Wat moet je exact doen?

Als je een vraag hebt voor Hilde Crevits, dan mag je die opnemen in video met je smartphone. Belangrijk is wel dat je een horizontale video-opname maakt (niét verticaal) en dat je bij voorkeur jouw vraag kort en helder houdt. Stuur je videovraag dan door naar video@hln.be, met als onderwerp De Zeven Vragen. Vermeld zeker ook jouw naam, leeftijd en woonplaats in de mail. De strafste en origineelste vragen krijgen dan een antwoord van Hilde Crevits. Het resultaat zie je zaterdag op HLN.