De Witte, zonder rancune, over contract dat klaarligt: "Verdorie, Hein is wel snel van Anderlecht"

Dankbaarheid overheerst. En toch: AA Gent-voorzitter Ivan De Witte kijkt vreemd op van de vaart waarmee Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht trekt. "Verdorie, dit is toch wel een snelle opeenvolging", jammert De Witte, luttele dagen na het vertrek van zijn succescoach. Hij is teleurgesteld, maar niet haatdragend. "Het enige wat telt: 't was fantastisch, Hein."



Vanhaezebrouck heeft intussen geen "bedenktijd" meer nodig: hij is helemaal rond met Anderlecht. Na dit weekend zet hij zijn handtekening onder het driejarige contract dat klaarligt. Interimcoach Nicolás Frutos twijfelt over zijn toekomst: hij heeft geen zin om nog drie jaar in de schaduw te staan als assistent-coach.



(NP/SK)