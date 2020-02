De Wever ziet "symbolische datum" in mei: nieuwe verkiezingen “wellicht onvermijdelijk" als er dan nog geen regering is TT

03 februari 2020

10u54

Bron: Belga 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet in mei een "symbolische datum" om conclusies te trekken in de federale regeringsvorming. "Dan is de roep naar nieuwe verkiezingen wellicht onvermijdelijk", zei hij deze voormiddag in de marge van de opening van de nieuwe studio van VTM NIEUWS in Antwerpen.

De Wever sprak op de redactie van News City in Antwerpen voor het eerst over de opdracht die de koning vrijdag aan CD&V-kopstuk Koen Geens gaf. De Wever heeft al met Geens gesproken, gaf hij aan. “Hij heeft onmiddellijk het werk aangevat”, aldus De Wever. “Er wordt mij verzekerd dat het plan A is om een paars-gele coalitie te maken. We zullen zien of dat ook waargemaakt kan worden.”

Over de verrassende zet van koning Filip om Geens het veld in te sturen, zegt De Wever dat ze “haaks staat op de traditie dat het paleis eerst een grote consensus zoekt”. “Het paleis neemt hier een risico, maar het blad is omgedraaid en we gaan samenwerken met meneer Geens.”

Hoe lang mag het nog duren? “Een deadline werkt tegen u als je er een stelt”, reageert De Wever, om er vervolgens toch min of meer een te stellen. “In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt.”

“Als ze er komen, zal het wellicht voor de zomer zijn”, aldus De Wever. “Mei lijkt mij een symbolische datum om te concluderen of er iets in zicht is. Zo nee, dan komt er waarschijnlijk ook niets.”