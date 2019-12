De Wever zet Vlaamse regering niet op spel, "maar het wordt niet evident” "Ik heb Open Vld en CD&V beloofd hen federaal nooit te laten vallen" tvc

15 december 2019

11u43

Bron: De zevende dag, VRT, Belga 40 Indien er federaal een paars-groene regering tot stand komt, dan wil N-VA-voorzitter Bart De Wever de Vlaamse regering “bij uitstek” niet laten ontploffen. Het zal volgens hem echter geen eenvoudige situatie geven, want een paars-groene tekst zou “volledig haaks” staan op het Vlaams regeerakkoord. Dat zei De Wever in De Zevende Dag. Hij gaf ook aan niet “on speaking terms” te zijn met Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Voormalig premier Herman Van Rompuy (CD&V) gaf in De Zondag aan dat volgens hem De Wever aanstuurt op een paars-groene regering, zodat hij federaal in de oppositie kan en “guerilla” kan voeren vanuit de Vlaamse regering. “Dat was de strategie van Yves Leterme tussen 2004 en 2007, zoals Herman Van Rompuy zich nog wel zal herinneren, maar dat is absoluut niet mijn agenda”, reageerde De Wever in het Eén-programma.

Hij keert de rollen net om en vraagt zich af hoe partijen een akkoord kunnen sluiten in Vlaanderen en dan “aan de overkant van de straat” volledig het tegenovergestelde zouden verdedigen in een paars-groene constellatie. Het gaat voor alle duidelijkheid over Open Vld en eventueel ook CD&V. Volgens De Wever staat de nota van toenmalig informateur Paul Magnette haaks op het Vlaams akkoord. Bovendien bevat het Vlaams regeerakkoord aspiraties die federaal een vervolgstuk moeten krijgen en is dat onmogelijk in een paars-groen verhaal.

De Wever gaf nog aan dat hij bij de vorming van de Vlaamse regering een afspraak heeft gemaakt dat hij coalitiepartners Open Vld en CD&V federaal niet zou laten vallen indien zijn partij in beeld zou komen. Er werd toen geopperd dat de PS in een paars-gele coalitie Open Vld niet aan boord wilde. “Het was een entente. Ik zal jullie niet laten vallen”, aldus De Wever. In omgekeerde richting werd die deal niet uitgesproken.

Intussen zijn De Wever en Open Vld-voorzitster Rutten niet on speaking terms. “Wij werden als grootste partij gelost. Ik moest plots de onderhandelingen van Magnette volgen via de media”, aldus een misnoegde De Wever. “Ik heb haar gisteren op Instagram een hele mooie zeepbel zien blazen. Dat was een paars-groene zeepbel. Daarmee geeft ze aan dat het een zeepbel is, en die had ook de vorm van een hele grote nul.” De N-VA-voorzitter bevestigde tussen de regels dat Rutten oorspronkelijk ook zou deel uitmaken van de Vlaamse regering, maar in laatste instantie afhaakte, zodat enkel uittredend CD&V-voorzitter Wouter Beke meestapte. “Ik ga u niet tegenspreken”, klonk het.

Nieuwe fase

Met de aanstelling van informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens is volgens De Wever “een nieuwe fase” aangebroken. Hij vindt dat het duo heel pertinent te werk gaat. “Ik heb mijn zeg kunnen doen en voel me au sérieux genomen”. Na de dubbelzinnige uitspraken van vicepremier David Clarinval (MR), is het voor De Wever echter ook niet duidelijk wat de situatie is bij de Franstalige liberalen.

Volgens politiek watcher Carl Devos wordt paars-geel “op dit eigenste moment gereanimeerd”. “Bart De Wever vraagt duidelijk het initiatief. Bovendien is informateur Bouchez (MR) veel meer centrumrechts dan we tot nu toe gewoon zijn, hij wil liever met N-VA besturen”, aldus de professor.

