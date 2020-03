De Wever: “Wilden volwaardige regering vormen, maar PS heeft akkoord daarover op tv opgeblazen” IB TT

15 maart 2020

23u55

Bron: Belga 6 N-VA wilde zo snel mogelijk een volwaardige regering met de PS vormen om het komende jaar de coronacrisis aan te pakken. Maar de PS heeft een princiepsakkoord daarover zondagmorgen opgeblazen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. De N-VA zal het voorstel van volmacht dat de “restregering” op tafel zal leggen voor de aanpak van de crisis de komende maanden “constructief bekijken”, zegt De Wever.

“Gezien de acute crisis en de ernst van de situatie, de impact op de volksgezondheid en onze economie wilden wij zo snel mogelijk een volwaardige federale regering vormen”, zegt de N-VA-voorzitter. “Deze regering moest volgens ons gevormd worden rond de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens met een mandaat van een jaar”.



“Wij deden een aanbod aan de diverse partijen en waren oprecht bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk heeft de PS zondagmorgen toch nog beslist om niet mee te stappen in dit verhaal, ondanks een eerder princiepsakkoord”, zegt De Wever.

“Zonder kennisgeving op televisie opgeblazen”

“Terwijl de technici van de zes deelnemende partijen nog zaten te vergaderen over de mogelijke regeerverklaring, heeft de PS zonder kennisgeving het proces op televisie opgeblazen. Ook werden Ecolo/Groen en cdH gemobiliseerd om een veto tegen de N-VA uit te spreken. In plaats van een volwaardige regering zal daardoor nu de restregering de huidige crisis moeten aanpakken”, gaat de N-VA-voorzitter verder.



“De restregering zal nu komen met een voorstel van volmacht gericht op de aanpak van de coronacrisis de komende maanden. Wij zullen de inhoud van dit voorstel constructief bekijken”, besluit De Wever.

Wilmès: “Grote verantwoordelijkheid”

De huidige regering in lopende zaken "erkent de grote verantwoordelijkheid die het akkoord van vanavond met zich meebrengt", reageert premier Sophie Wilmès (MR) op haar beurt in een reactie op Twitter op het akkoord over een regering met volmachten dat is voorgesteld door informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle.

"We zijn plichtbewust en bereid te werken in het belang van alle Belgen. De ploeg, gesteund door een grote unie, is opgewassen tegen de uitdagingen die wachten", tweette premier Wilmès gevolgd door de hashtag #Coronavirus.

“Combinatie van coronacoalitie en een expertencoalitie”

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt het een goede zaak dat de huidige regering in lopende zaken van premier Wilmès versterkt wordt “met een zo ruim mogelijke meerderheid”. De regering, die volgens Coens kleiner maar slagkrachtiger wordt, vervelt zo tot “een combinatie van een coronacoalitie en een expertencoalitie”. Dat zei hij voor de camera’s van de VRT.

Met de beslissing om de regering tijdelijke volmachten te geven in de strijd tegen het coronavirus wordt aan de vraag van de bevolking tegemoet gekomen, aldus Coens, namelijk “dat er maatregelen genomen zouden worden om de situatie te verbeteren en op te lossen. De bestaande ploeg wordt krachtiger en kleiner, maar zal gesteund worden door verschillende parlementaire fracties die betrokken zullen worden bij het beleid”, aldus Coens.

"First things first”

De coronacrisis vraagt een krachtige aanpak op gezondheids- en financieel-economisch vlak. Dat zegt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo op Twitter. “Met een brede meerderheid in de Kamer kan dat.” België heeft dan wel nog steeds geen volwaardige federale regering, maar tien partijen kwamen zondag wel overeen om de regering-Wilmès tijdelijk volmachten te geven om de coronacrisis aan te pakken. “First things first”, zegt De Croo op Twitter.

Hij bedankt in zijn tweet koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) en zijn eigen partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, “om het land mee te deblokkeren”.

“Algemeen belang primeert”

Ook de 21 volksvertegenwoordigers van Ecolo-Groen zullen het coronabeleid van de regering-Wilmès steunen vanuit het parlement met volmachten. “Het algemeen belang primeert, niet de politieke spelletjes, postjes of partijpolitiek”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. “Onze samenleving blijft draaien dankzij de tomeloze inzet van personeel in de zorg, in scholen en kinderopvang, dankzij academische experten en inzet van pers voor informatie en veiligheidspersoneel. Het is belangrijk om nu, als politici en burgers, samen te werken. Nu is het moment om leiderschap en verantwoordelijkheid te tonen”, aldus partijvoorzitster Meyrem Almaci.

“Allerbelangrijkste is nu om crisis het hoofd te bieden”

Ook sp.a steunt vanuit het parlement de beslissing om de regering van premier Sophie Wilmès tijdelijk volmachten te geven om maatregelen tegen het coronavirus te kunnen nemen. Voorzitter Conner Rousseau had liever een volwaardige regering gehad, maar de coronacrisis is te belangrijk, zegt hij op Twitter.“Solidariteit is massaal aanwezig in de samenleving. Had liever meteen ingezet op volwaardige en slagkrachtige regering, maar allerbelangrijkste is nu om crisis het hoofd te bieden”, aldus Rousseau.

Volgens Rousseau zijn de bijzondere volmachten voor de minderheidsregering-Wilmès de oplossing “die minstens nodig was”, voegde hij er vanmorgen aan toe op Radio 1. “Het kon altijd verder gaan, maar het belangrijkste is dat er een oplossing is. In een crisis, waarin de mensen zichzelf overstijgen, moet ook de politiek dat doen.”

“Het was een turbulent weekend, waarin het heeft geknetterd maar vooral geklikt”, zei Rousseau in De ochtend. “In een crisis, waarin de mensen zichzelf overstijgen, moet ook de politiek zich overstijgen. Je kan tegen de burger die tegenover de grootste crisis van de eeuw staat, niet zeggen dat de politiek niet overeenkomt. Nu is er bijna nationale eenheid over de partijgrenzen heen, dat de strijd tegen corona prioritair is en dat we allen gaan voor de gezondheid en het herstel van de economie. Het enige waar de politiek nu mee bezig moet zijn, is met de mensen.”

VBO opgelucht

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert “opgelucht” dat de federale regering volmachten krijgt om de coronacrisis verder aan te pakken. Die beslissing komt volgens het VBO “geen minuut te vroeg”.

Volgens het VBO heeft de regering in lopende zaken de voorbije dagen “kordaat” gereageerd op de coronacrisis, maar is er een regering met volle bevoegdheden nodig om de economische impact op korte en lange termijn aan te pakken. “De werkgeversorganisatie verwelkomt daarom het akkoord tussen de verschillende politieke partijen om de regering volmachten te geven om krachtdadiger op te treden”, zo staat te lezen in een eerste reactie.

“In deze crisissituatie werd het hoogdringend om de taboes en veto’s aan de kant te schuiven en samen te werken om ons door deze epidemie te loodsen”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Volgens het VBO moet de volksgezondheid primeren. “Dit staat als een paal boven water. Maar vervolgens moeten ook de socio-economische gevolgen aangepakt worden. Daarom is het goed dat de huidige regering in lopende zaken via volmachten die door een ruime parlementaire meerderheid worden toegekend, de facto kan optreden als een volwaardige regering in het kader van de bestrijding van de coronacrisis”, aldus Timmerman.

Volmachten

Aangevuurd door de coronacrisis zijn tien partijen in de Kamer bereid Sophie Wilmès de steun te geven om gedurende drie tot zes maanden met volmachten maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Die aankondiging kwam er zondag na onderhandelingen tussen de huidige regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V met N-VA, PS, sp.a, Ecolo, Groen en cdH. Ook DéFI heeft zijn steun toegezegd, ook al zat die partij zondag niet mee aan tafel.