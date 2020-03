De Wever wil zelf premier worden van noodregering, maar PS slaat al deur dicht Isolde Van Den Eynde

14 maart 2020

17u16 142 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau en N-VA-voorzitter Bart De Wever voeren de druk op om snel tot een noodregering te komen. De Wever wil zelf ook in die regering stappen, en wil zelfs “dik tegen zijn goesting” de handschoen van het premierschap opnemen. PS heeft op Twitter nu al de deur dichtgeslagen voor premier De Wever.

“Si rien ne bouge aujourd’hui, il n’y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren.” Sp.a-voorzitter Conner Rousseau voerde deze ochtend op Twitter de druk op om tot een noodregering te komen. Niet toevallig deed hij dat ook in het Frans, een taal die hij niet al te machtig is. Maar op die manier zou de boodschap goed aankomen bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die op zijn beurt het Nederlands niet beheerst.

Meerdere partijen wijzen met de vinger naar de Franstalige liberalen voor de uitgestelde landing van een noodregering. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zou het premierschap voor Sophie Wilmès willen vrijwaren, maar de andere partijen vinden dat de MR met de eurocommissaris en de senaatsvoorzitter al zeer goed bedeeld is voor een partij die lang niet de grootste is. Georges-Louis Bouchez sprak die verwijten aan zijn partij gisteren nog fel tegen. Bart De Wever dook vandaag op voor de camera’s van VTM Nieuws om druk uit te oefenen. Opmerkelijk: ook N-VA dingt naar de Zestien. De Vlaams-nationalisten zeggen dat ze de grootste partij zijn van het land en er dus recht op hebben. En dan zal Bart De Wever “dik tegen zijn goesting” die handschoen opnemen. Maar wat wint de PS erbij om in een regering te stappen die geleid wordt door de N-VA? De bal kan dan uiteindelijk toch nog in het CD&V-kamp vallen, bij Koen Geens bijvoorbeeld.

MR ligt dwars

Volgens de Vlaamse partijen ligt het kalf gebonden bij de Franstaligen. De MR zou dwars liggen over het premierschap. Dat Paul Magnette zich als de redder des vaderlands opwierp na de j’en ai marre van enkele weken geleden, doet bij Bouchez bovendien de haren overeind komen. De twee partijvoorzitters vechten al langer een Waals haantjesgevecht uit achter de schermen. Bovendien is het voor de PS uiteindelijk toch niet zo evident om zonder Ecolo in zo’n regering te stappen. “Dan zijn wij de enige linkse partij in zo’n regering langs Franstalige kant”, klinkt het binnen de Parti Socialiste.

Donderdagavond hadden Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) de deal zo goed als rond. Dat kreeg deze redactie bevestigd bij beide partijen. Er was een akkoord om een tijdelijke regering te vormen om de sanitaire en de economische crisis te bezweren. Parallel kon dan gekeken worden om over andere zaken te onderhandelen, zoals de staat van ons land. Paul Magnette consulteerde vrijdag de top van de partij, de zogenaamde G9, die hem groen licht gaf. Al is er toch enige verdeeldheid binnen de Parti Socialiste. De sterren stonden zelfs zo gunstig dat er even werd gedacht dat Patrick Dewael en Sabine Laruelle gisteren al naar de koning zouden gaan, en niet maandag, zoals verwacht. Een avondlijke vergadering liep tot laat uit en vandaag wordt er opnieuw zeer druk vergaderd.

Vanavond liet de PS op Twitter al weten dat het absoluut niet te vinden is voor premier De Wever: “Van kapitein wisselen in volle storm, zou onverantwoordelijk zijn”, luidt het.

Kan er vandaag nog een doorbraak komen? En belemmert dat, zoals Conner Rousseau op Twitter schreef, de vorming van een noodregering? Een betrokkene nuanceert: “Gisteren was ook al zo'n cruciale dag. Alles ligt nog open en er wordt hard doorgewerkt.”