De Wever wil vertrouwensstemming: “Anders is het bijna een staatsgreep” Nathalie De Bisschop Dirk Van den Bogaert

10 december 2018

19u04

Bron: VTM NIEUWS 51 Een minderheidsregering met nieuwe plannen moét het vertrouwen aan het parlement vragen, vindt N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Dat is toch de logica zelve, anders is het bijna een staatsgreep”, dat zegt hij aan VTM NIEUWS. “Een minderheidsregering kan, maar de democratie speelt.”

De voormalige coalitiepartner vraagt aan premier Charles Michel (MR) tekst en uitleg over zijn nieuwe beleid. “Ik heb gehoord dat het een nieuwe regering is. Dat is letterlijk zondag gezegd. Die heeft ook een nieuwe naam, het is de oranje-blauwe regering”, zegt De Wever. “Die heeft ook een nieuw programma met nieuwe assen. Het is dus logisch dat die het vertrouwen aan het parlement komt vragen nadat die een regeerverklaring heeft afgelegd.”



“Ik heb nog minderheidsregeringen geweten, maar die hebben wel altijd het vertrouwen van het parlement gekregen”, gaat de N-VA-voorzitter verder. “Een minderheidsregering kan, maar de democratie speelt.” De N-VA-voorzitter gaat zelfs een stap verder. “Als je een nieuw plan hebt, moet je dat eerst aan het parlement vragen. Dat is de logica zelve, anders is het bijna een staatsgreep.”

Ook oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang hebben opgeroepen tot een vertrouwensstemming.