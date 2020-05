De Wever wil opnieuw met PS aan tafel RL

03 mei 2020

Bron: Belga 4 In een interview met De Zondag herhaalt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na het aflopen van de volmachten opnieuw met de PS aan tafel wil gaan voor de vorming van een federale regering. "Dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land".

In het interview zegt De Wever "gematigd tevreden" te zijn over het exitplan voor de coronacrisis. Wel stelt hij dat het "federaal leiderschap" in de Nationale Veiligheidsraad zwak is, al doelt hij daarmee niet persoonlijk op premier Sophie Wilmès. "Zij kan er niets aan doen dat ze premier is moeten worden van een regering zonder meerderheid in een moeilijk land. Zij heeft ook niet de power en niet het charisma voor sterk leiderschap. Maar ook daar kan ze niets aan doen".

Maar wil de PS aan tafel? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft Bart De Wever

In juni lopen de volmachten af en moet er volgens De Wever een échte regering aan zet komen. N-VA wil aan opnieuw aan tafel met de PS, zegt De Wever. “Maar wil de PS aan tafel? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft".



De Wever heeft geen schrik voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie zonder N-VA. "Ik zie dat niet gebeuren. De PS loopt de PVDA achterna. Ik zie niet in hoe Open Vld en CD&V zich daarmee kunnen verzoenen. En dan zwijg ik nog over Ecolo. Daarmee valt geen regering te maken. Tenzij de liberalen alle zelfrespect overboord gooien. Dan kan het wel. Neen, ik vrees een nieuwe episode van lopende zaken. Dat zal duren tot de mensen het echt beu zijn. En dan komt de confederale hervorming op tafel".