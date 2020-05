De Wever wil opnieuw met PS aan tafel: “Magnette moet nu de knop omdraaien en inzien dat hij een fatale fout heeft gemaakt” RL ADN TT

03 mei 2020

13u50

In een interview met De Zondag en op VTM NIEUWS vanmiddag herhaalde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na het aflopen van de volmachten opnieuw met de PS aan tafel wil gaan voor de vorming van een federale regering. "Dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land." De Wever wil wel enkel spreken over een "groot akkoord" met diepgaande hervormingen.



In het interview zegt De Wever "gematigd tevreden" te zijn over het exitplan voor de coronacrisis. Wel stelt hij dat het "federaal leiderschap" in de Nationale Veiligheidsraad zwak is, al doelt hij daarmee niet persoonlijk op premier Sophie Wilmès. "Zij kan er niets aan doen dat ze premier is moeten worden van een regering zonder meerderheid in een moeilijk land. Zij heeft ook niet de power en niet het charisma voor sterk leiderschap. Maar ook daar kan ze niets aan doen.”

Maar wil de PS aan tafel? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft Bart De Wever

In juni lopen de volmachten af en moet er volgens De Wever een échte regering aan zet komen. N-VA wil dan ook opnieuw aan tafel met de PS, zegt De Wever. “Ik zeg dat niet graag, maar dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land. Maar wil de PS aan tafel? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft.”



De Wever heeft naar eigen zeggen geen schrik voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie zonder N-VA. "Ik zie dat niet gebeuren. De PS loopt de PVDA achterna. Ik zie niet in hoe Open Vld en CD&V zich daarmee kunnen verzoenen. En dan zwijg ik nog over Ecolo. Daarmee valt geen regering te maken. Tenzij de liberalen alle zelfrespect overboord gooien. Dan kan het wel. Neen, ik vrees een nieuwe episode van lopende zaken. Dat zal duren tot de mensen het echt beu zijn. En dan komt de confederale hervorming op tafel.”

De N-VA-voorzitter denkt dat zijn partij dan opnieuw betrokken zal worden. “Ik ga nog aan zet komen”, zegt hij daarover. “Ik heb niet het gevoel dat het voorbij is voor mij.”

“Als het aan mij had gelegen, zat hier een volwaardige regering”

Ook tijdens VTM NIEUWS vanmiddag gaf De Wever aan opnieuw snel gesprekken te willen voeren voor een volwaardige regering en een grote hervorming van het land. Rommelen in de marge, is voor hem geen oplossing: enkel grote structurele aanpassingen kunnen de zaak nog rechttrekken, vindt De Wever.

“Wilmès rijdt op een kreupel paard, zonder meerderheid, en met veel vervangers als ministers, met bevoegdheden die niet logisch zijn. Zij moet het allemaal maar bolwerken, dat loopt zeker niet perfect. Ook ik heb geen toverstokje om dat ineens te veranderen. (...) Een aantal situaties in dit land zijn gewoon kreupel, iedereen is bevoegd voor alles en niemand is verantwoordelijk voor niets. Dat moet men in Wallonië toch ook zien? (...) Ik kan me niet inbeelden dat ze daar bij de PS ook niet mee bezig zijn.”

Moeten we dan meteen nieuwe onderhandelingen voor een volwaardige regering opstarten? “Ik zie niet in waarom niet. Als het aan mij had gelegen, zat hier een volwaardige regering, ik wou van een wit blad beginnen. (…) (PS-voorzitter) Magnette moet nu de knop omdraaien en inzien dat hij een fatale fout heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die in maart is gaan lopen.”

Pessimisme

Toch is De Wever ook pessimistisch over onderhandelingen met de PS, zeker na de 1 meitoespraken van de PS. “Als er meer belastingen moeten worden geheven, en niemand moet dat zogezegd betalen, dan ben ik niet mee. En dat is het verhaal dat de PS vertelt. Daar doe ik niet aan mee.” In De Zondag klonk het dat “als we de PS volgen, het degene die werkt, spaart en onderneemt” zal zijn die de lasten van de coronacrisis zal moeten dragen. “Kortom, de Vlaming.”

PS-voorzitter Paul Magnette weigerde voorlopig elk commentaar op de uitspraken van De Wever.