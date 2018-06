De Wever wil niet weten van Franse Rafale voor vervanging F-16's: "3,4 miljard voor een toestel dat niets kan, dat heeft geen enkele zin" "Ik vrees dat we geen oplossing gaan vinden voor de Arco-spaarders" TT

24 juni 2018

12u51

Bron: Belga, Een 41 Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is de keuze voor het Franse gevechtstoestel Rafale als vervanger van onze F-16's "uitgesloten". Dat zei hij tijdens het voorzittersdebat in De zevende dag op Eén. De N-VA gaat daarmee opnieuw in tegen premier Charles Michel (MR), die vrijdag nog minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) terugfloot toen die hetzelfde zei.

De Rafale is uitgesloten, benadrukte De Wever. Want de optie is voor hem niet realistisch: " 3,4 miljard voor een toestel dat niets kan, dat heeft geen enkele zin. Als het daar op uitkomt, dan denk ik dat we beter niets doen. Maar dan is het met Defensie zo ongeveer gedaan."

De Wever steunde daarmee minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA, die vrijdag nog ongeveer hetzelfde zei. Premier Charles Michel (MR) floot Vandeput toen sterk terug en zei dat de Rafale wel nog een serieuze optie is. Frankrijk heeft officieel geen dossier voor de vervanging van de F-16's ingediend, maar biedt ons land wel een "strategisch partnerschap" aan.

"De Wever zegt: 'De premier kan de boom in'"

De Wever wil het Franse voorstel wel "bekijken", maar heeft nu al zijn conclusie klaar. "Frankrijk is een buurland, een belangrijke economische partner die met respect behandeld moet worden, en we zullen dat dossier zeker lezen als het op tafel komt. Ik heb het nog niet gezien, maar de Rafale is inderdaad wat mij betreft uitgesloten."

Vrijdag nog zei premier Michel dat de werkgroepen die het dossier voorbereiden "zowel de mogelijke verlenging van de F-16’s, als de officiële Request for Government Proposal met de F-35 en de Eurofighter én het Franse voorstel voor een partnership in overweging nemen". "De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen, en nergens anders."

"Wat Bart De Wever zegt over de Rafale-vliegtuigen, daarmee zegt hij eigenlijk: de premier is niet de baas, hij kan de boom is", concludeerde sp.a-voorzitter John Crombez tijdens hij voorzittersdebat in De zevende dag op Eèn.

"Men zal moeten toegeven dat het Arco-geld weg is"

Aanwezig waren de voorzitters van de meerderheidspartijen: Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en de voorzitters van de oppositiepartijen sp.a (John Crombez), Groen (Meyrem Almaci) en Vlaams Belang (Tom Van Grieken). De PVDA was niet uitgenodigd voor het debat.

Opvallend tijdens het debat was dat De Wever zei dat het "twijfelachtig" is dat de 800.000 Arco-coöperanten ooit nog hun geld terugzien. Vooral CD&V dringt al jaren aan op een oplossing, maar die is er nog altijd niet. "Men zal, vrees ik, vroeg of laat moeten toegeven in de christelijke zuil dat dat geld weg is", was De Wever duidelijk. "Ik ben zelf een Arco-spaarder, maar ik reken er niet meer op. We zoeken oplossingen en ik ben loyaal aan het regeerakkoord. Als we een oplossing vinden, gaan we die uitvoeren, maar ik vrees dat we die nooit gaan vinden."

Als we een oplossing vinden, gaan we die uitvoeren, maar ik vrees dat we die nooit gaan vinden N-VA-voorzitter Bart De Wever over Arco

Australisch migratiemodel

De Wever pleitte bij het thema migratie voor een model waarbij migranten die erkend worden als vluchteling nog steeds enkel in een 'derde land' opgevangen worden, en dus niet in de Europese Unie. De N-VA-voorzitter verdedigde dat "Australische model" waarbij een ander land buiten de EU betaald wordt om de vluchtelingen in dat land te houden "tot de situatie in hun thuisland verbeterd is". Want een verplichte herverdeling over de EU-lidstaten noemde De Wever niet realiseerbaar.

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde De Wevers voorstel dan weer onbetaalbaar. "In Australië betalen ze 240.000 euro tot 370.000 euro per asielzoeker om die persoon op een eiland te houden. En dat gaat over 3.000 asielzoekers. Wie gaat er bij ons 240.000 euro per asielzoeker neerleggen om dat te betalen? Investeer een fractie van dat geld in Afrika en maak een Marshall-plan voor economische ontwikkeling om op die manier de oorzaken van migratie aan te passen."

Groen-voorzitster Meyrem Almaci wees erop dat het Australische model niet de wonderoplossing is. "Er plegen ontzettend veel mensen zelfdoding in kampen rond Australië. Die kampen zijn niet menselijk."

Wie gaat er bij ons 240.000 euro per asielzoeker neerleggen? Investeer een fractie van dat geld in Afrika en maak een Marshall-plan voor economische ontwikkeling CD&V-voorzitter Wouter Beke

"Werkloosheidgraad op recordlaagte"

De partijvoorzitters discussieerden ook over het sociaal-economische. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten benadrukte dat veel werknemers tegen de verkiezingen volgend jaar tot 140 euro netto meer zullen verdienen dan aan het begin van de legislatuur.

Ook Beke toonde zich tevreden dat er 270.000 jobs bijgekomen zijn. "We zitten nu op een werkloosheidsgraad die daalt tot bijna het niveau van de jaren 70, dat is nooit gezien."

"Regering van gemiste kansen"

De oppositie sprak daarentegen van een "regering van gemiste kansen". "Op het vlak van jobcreatie en groei bengelen wij achteraan het Europese peloton", toonde Groen-voorzitster Meyrem Almaci zich kritisch. "De armoede stijgt en de middenklasse heeft het steeds moeilijker om rond te komen."

"Deze regering heeft gefaald over een eerlijke en groene fiscaliteit", benadrukte Almaci. "We hebben een minister van Financiën die supportert voor Panama en niet voor België, vier jaar lang al." Een zware persoonlijke aanval op minister Johan Van Overtveldt (N-VA), vond De Wever. "Je kan veel kritiek geven op de Kaaimantaks, dat klopt. Maar het is voor de eerste keer dat men dit soort fiscale constructies probeert aan te pakken. De opbrengst van fraudebestrijding staat met 300 miljoen euro op een record."

We hebben een minister van Financiën die supportert voor Panama en niet voor België, vier jaar lang al Groen-voorzitster Meyrem Almaci

Zorgcrisis

Sp.a zag de regering vooral falen in de zorg. "Er is een echte zorgcrisis bezig. Voor het eerst krijgen 14.000 gehandicapten hun geld niet meer. Er staan bedden leeg en mensen krijgen er geen. Af en toe moet een regering erkennen dat we in een crisis zitten, en dat is zo."

Klopt niet, zei CD&V-voorzitter Beke. "Er zijn 10.000 mensen meer aan het werk dan vier jaar geleden in de zorg, er is 900 miljoen mensen meer geïnvesteerd in de zorg." Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten erkende dat er nog een kloof gedicht moet worden, maar "zo'n grote hervorming heeft tijd nodig".

Volgens Vlaams Belang faalde de regering dan weer vooral in identiteit en migratie. "450.000 nieuwkomers, 100.000 nieuwe Belgen. Theo Francken doet zijn best, maar u moet altijd met CD&V en Open Vld aan de slag. Die oude partijen zijn een deel van het probleem."