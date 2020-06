De Wever wil niet reageren op uitspraak Rutten: “Ik moet mijn gras afrijden” KVDS

28 juni 2020

07u24 50 N-VA-voorzitter Bart De Wever wil niet reageren op de uitspraak van voormalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Die zei in het Canvas-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’ dat het Vlaams Belang een jaar geleden toegetreden zou zijn tot de Vlaamse regering als het aan de N-VA had gelegen. “Ik moet mijn gras afrijden”, klonk het bij De Wever op de regionale zender ATV.



Volgens Rutten probeerde N-VA zowel Open Vld als CD&V te overtuigen om mee in een regering te stappen, die verder ook uit Vlaams Belang zou bestaan. “We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen het Vlaams Belang mee aan boord”, zou N-VA volgens Rutten gezegd hebben. “Het heeft echt niet veel gescheeld. Het voorstel heeft op tafel gelegen, en is echt ernstig politiek afgetoetst. Alleen is mijn antwoord daar altijd glashelder op geweest. Neen, niet met ons.”

De Wever wil inhoudelijk niets zeggen over de uitspraak van Rutten. “Ik zou heel graag reageren op Gwendolyn Rutten, maar zoals u achter mij ziet moet ik heel dringend mijn gras afrijden en dat is toch belangrijker”, zei hij voor de camera van de regionale zender ATV.

