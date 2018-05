De Wever wil meer bodycams voor Antwerpse politie kv ttr

24 mei 2018

16u34

Bron: Belga 0 Nu de nieuwe camerawet die het gebruik van body- en dashcams door de politie mogelijk maakt morgen in werking treedt, wil Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) het gebruik van bodycams snel "zo breed mogelijk uitrollen" binnen de Antwerpse lokale politie, in overleg met het personeel en de vakbonden. Eerder waren al verschillende politieteams zoals het drugsondersteuningsteam uitgerust met bodycams in het kader van een proefproject.

De aankoop van bijkomende bodycams voor de Antwerpse politie wordt allicht nog dit jaar goedgekeurd binnen het voor deze legislatuur voorziene budget voor camera's. Ook parkeerwachters zouden in de toekomst bodycams kunnen meekrijgen. De komst van dashcams zit eveneens in de pijplijn, maar dat zal iets voor de volgende legislatuur worden en dus afhangen van wie dan aan de macht zal zijn in Antwerpen.

"Het is onze ambitie om volgende legislatuur dashcams te voorzien voor de politie, maar ook voor stedelijke diensten en voor de brandweer", laat De Wever weten via zijn woordvoerder, die er wel op wijst dat het gebruik van de camera's zal beperkt worden tot specifieke soorten interventies.

Toekomst

"Ik denk dat vrij veel politiezones in de nabije toekomst gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden die de wet op de camera's voor de politiediensten biedt." Dat zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP).

"Wij zullen er hier in de politiezone Westkust, waar ik korpschef ben, gebruik van maken. We krijgen ook over een goeie maand in onze nieuwe gebouwen een 'real time intelligence centre', zeg maar de dispatching van de toekomst, waar we de informatie in de toekomst niet meer alleen met klank, maar ook met beeld binnenkrijgen. Dat laatste is een experiment dat we opzetten met onze drie partner-politiezones Polder, Riho en Vlas. Zo zetten we een stap naar een 'image-led-policing'."

"Vroeger gebeurde het inzetten van camera's zeer beperkt. Het kon enkel wettelijk bij grote volkstoelopen en was een administratieve rompslomp", zegt Paelinck. "Als je een grote manifestatie, zoals een risicovoetbalwedstrijd of een megafuif, wilde volgen met camera's moest er per evenement een melding gebeuren aan de Privacycommissie en moesten er toestemmingen gegeven worden door een officier van bestuurlijke politie of burgemeester. Voortaan zal er een eerste keer een principiële melding moeten gebeuren aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar daarna kunnen we de bodycam ook gebruiken bij de reguliere interventies zonder dat bij elk gebruik opnieuw te moeten melden. "

Gegevensbescherming

"Ik weet wel dat sommige vakorganisaties soms tegen de inzet van de bodycams gekant zijn, omdat ze het als een controlemiddel op de inspecteurs zien, maar dat is niet mijn visie. Wij doen dit in onze zone ook alleen maar na de vereiste melding aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, na overleg met vakbonden en na een risico-analyse van de preventie-adviseur."

"Wij baseren ons op testen van de Home Office (het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, nvdr) die in een studie tot de conclusie komen dat de bodycams een hele reeks voordelen bieden", vervolgt commissaris Paelinck. "Zo leidt de camera op het lichaam van de inspecteur tot minder fysieke geweldpleging en verbaal geweld tegen betrokken inspecteur. Voorts zijn de processen-verbaal veel beter gestoffeerd, de vaststellingen die de politieman op proces-verbaal zet, kan hij nog eens aftoetsen met de opgenomen beelden. Daarnaast zijn er ook minder betwistingen over de interventies in de rechtbanken en ten slotte gedragen de agenten zich ook volgens de voorgeschreven procedures, omdat ze weten dat ook hun gedrag wordt vastgelegd."

Streaming

Bij politiezone Westkust willen ze, binnen hun netwerkorganisatie met de politiezones Riho, Polder en Vlas, deze zomer nog een stap verder zetten. In de nieuwe politiegebouwen van Westkust (op 30 juni) en Vlas (op 7 oktober) komt er een heus "real time intelligence centre" met Barcosoftware en -apparatuur waarop "in real time via videostreaming van camera's van drones en bodyworn video"-opvolging van het terrein mogelijk zal zijn. "Terwijl we vroeger enkel klank binnen kregen van onze mensen op het terrein, zullen we nu ook beelden binnenkrijgen", zegt commissaris Paelinck. "Dat zal ons een veel beter overzicht van de situatie geven. Zeker bij rampspoedige gebeurtenissen of risicovolle interventies."