De Wever wil informatienetwerk oprichten van politie én burgers SPS

06 september 2018

14u40

Bron: Belga 0 De Antwerpse lokale politie gaat eind september het plan presenteren om een online informatienetwerk uit te bouwen tegen terreurdreiging. Dat netwerk is gebaseerd op SHIELD, een contraterrorismeproject van de New Yorkse politie dat onder meer draait rond informatie-uitwisseling met de private sector.

Veel details wil de politie nog niet kwijt, maar bedrijven zouden in de toekomst een contactpersoon krijgen die via het online platform verbonden is met de politie. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt in een interview met jongerenmedia-agentschap StampMedia echter dat hij het project nog uitgebreider ziet, bijvoorbeeld rond malafide trafiek in de haven.

Veiligheidsmanagers in bedrijven fungeren er als extra ogen en oren van de politie door bijvoorbeeld verdachte handelingen te melden en krijgen in ruil zelf regelmatig briefings. Antwerpen wil nu een soortgelijk project opstarten.

De lokale politie stelt vandaag dat het wat hen betreft louter gaat om een project tegen terreurdreiging, waar bovendien geen individuele burgers bij betrokken worden. Burgemeester De Wever lijkt dat anders te zien en wil het project op termijn uitbreiden naar andere organisaties dan bedrijven - al zal zeker niet iedereen zomaar kunnen deelnemen - en naar andere misdrijven dan terrorisme.

"Antwerpen heeft een van de grootste maritieme industriële complexen ter wereld, met heel wat trafiek en natuurlijk ook heel wat malafide trafiek", verklaarde hij aan StampMedia. "Een goed informatieplatform kan ons wat winsten opleveren, en dat model zou ik willen uitrollen, om zo verder te bouwen op onze huidige veiligheidscultuur." De woordvoerder van De Wever bevestigt dat de Antwerpse burgemeester inderdaad het opzet heeft om het project uit te breiden.