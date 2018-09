De Wever wil dat N-VA volgende minister van Onderwijs levert: "Die kan meer druk uitoefenen" Redactie

03 september 2018

09u56

Bron: Belga 9 N-VA-voorzitter Bart De Wever wil dat zijn partij in de volgende legislatuur de minister van Onderwijs levert. "Dit is geen aanval op Hilde Crevits, maar ik zou graag die minister van Onderwijs hebben", verklaarde hij in De Ochtend op Radio 1. "We hebben een minister nodig die verder van de koepels staat. Die kan er meer druk op uitoefenen", voegde hij eraan toe. "Gaan we discussiëren over postjes en toekomstige mandaten of verder werken?", reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke geïrriteerd op Twitter.

Bart De Wever verdedigde op Radio 1 de onderwijslijn van de N-VA die erop gericht is om meer grijze massa voor de klas te krijgen, die onderwijs op maat aflevert en streeft naar excellentie. Voor De Wever zijn er deze legislatuur heel wat goede dingen gerealiseerd inzake Onderwijs. De N-VA heeft volgens hem wel degelijk gewogen op het onderwijsbeleid, al was het maar in het afblokken van een aantal zaken.

De N-VA-voorzitter is het niet eens met de aanpak van de vrije onderwijskoepel. "De nadruk op kennis, op taalvaardigheid, op abstract denken is aan de orde. Die verschuiving naar de 'leukere' dingen, zoals vaardigheden, en de nivellering naar beneden zijn tendenzen die vaak vanuit de koepel van het vrij onderwijs naar voren worden geschoven. Die brede eerste graad, die dialoogscholen, het afraden van herexamens, het afraden van taalbadonderwijs, ...: ze raden bijna alles af wat nodig is om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te behouden."

"Niet spreken over postjes"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil op deze eerste schooldag geen polemiek creëren rond de uitspraken van De Wever. "Vooreerst wil ik absoluut niet spreken over postjes, zeker niet omdat we bijna een jaar te gaan hebben. Ten tweede wil ik me het komende jaar als minister van Onderwijs nog heel hard inzetten en hard werken aan de toekomst", aldus Crevits.

Haar partijvoorzitter Wouter Beke reageerde op Twitter in dezelfde zin. "Hierover gaat het vandaag: honderdduizenden ouders die dankbaar zijn dat hun kinderen naar sterke en toegankelijke scholen gaan. Minister Crevits hervormt in de Vlaamse regering om dat in de toekomst zo te houden", aldus Beke die zijn N-VA-collega ook even op de vingers tikt: "Gaan we discussiëren over postjes en toekomstige mandaten of verder werken?"

Het is ver gekomen dat men zo onder de gordel moet slaan om in de aandacht te komen Bart De Wever over coalitiepartner Philippe De Backer

"Emotioneel ongeschikt"

De Wever was ook scherp voor Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer, die in Le Soir zei dat hij Bart De Wever emotioneel ongeschikt vond om een stad als Antwerpen te leiden. "De enige bakker waarover ik me de afgelopen dagen mee bezig hield was de bakker die de reuzentaart voor de verjaardag van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwetoren maakte", aldus de burgemeester, die de uitspraak omschreef als een 'schreeuw om aandacht'. "Het is ver gekomen dat men zo onder de gordel moet slaan om in de aandacht te komen", luidde het. Hij benadrukte loyaal te zijn voor deze coalitie, die hij graag wil voortzetten, omdat die ook op Vlaams en federaal niveau kan wegen.

De N-VA-voorzitter is het ook niet eens met onder meer Kamerfractieleider Peter De Roover die tijdens de vakantie betreurde dat er te weinig van het N-VA-programma gerealiseerd werd in deze legislatuur. Er zit volgens hem wel degelijk heel wat van zijn partij in het federale beleid. Vooral in het begin van de legislatuur werden belangrijke maatregelen genomen. Maar De Wever begrijpt de frustratie omdat het nu minder krachtig gaat en de kiezer zich vooral het recente herinnert.

