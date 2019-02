De Wever waarschuwt voor euforie: “Er zijn zeker nog vijf andere Antwerpse misdaadclans” avh

23 februari 2019

20u45

Bron: ATV 0 Een grote Antwerpse misdaadfamilie mag dan wel opgerold zijn, volgens burgemeester Bart De Wever betekent dat niet dat de politiediensten op hun lauweren kunnen rusten. Verschillende andere families zouden nog actief zijn en volgens De Wever was de opgerolde maffiafamilie Y. al op haar retour.

“Zeggen dat dit een mokerslag is voor de georganiseerde misdaad, is net iets te veel feestelijkheid”, zegt Bart De Wever aan ATV. “Feit is dat er meerdere van dit soort clans zijn, er is er zeker een vijftal die we bij naam en toenaam kennen. We weten ook waar die zitten.”

Het Antwerpse stadsbestuur wil met de hulp van criminologe en professor Charlotte Colman van UGent het zogenoemde Kali-team onder de loep nemen. Het Kali-team brengt alle gespecialiseerde diensten samen in de strijd tegen de Antwerpse maffia, maar De Wever wil weten of die samenwerking goed verloopt, weet ATV.