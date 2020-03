De Wever vraagt federaal rampenplan en haalt zwaar uit na “politieke aanvallen” premier Wilmès: “Regering heeft zelf chaos gecreëerd” Wilmès haalt uit naar De Wever: “Nu is het moment om je verantwoordelijkheid te nemen” HLA TT

11 maart 2020

12u50

Bron: Qmusic, Belga 136 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat de federale regering de federale fase van het rampenplan moet afkondigen als ze “op basis van de aanbevelingen van experts meent dat er een ernstige dreiging voor de volksgezondheid is die ingrijpende beperkingen van het openbaar leven wettigt”. Dat zegt hij in een reactie op de nieuwe maatregelen rond het coronavirus. Het rampenplan moet worden afgekondigd zodat er uniforme maatregelen kunnen worden opgelegd, aldus De Wever. Hij betreurt ook de “politieke aanvallen” van premier Sophie Wilmès, zo klinkt het in een persbericht, waarin hij zelf ook zwaar uithaalt naar de federale regering.

Premier Sophie Wilmès (MR) had vanochtend bij Qmusic gereageerd op de kritiek van Antwerps burgemeester De Wever. Die zei gisteren dat hij “enkel beslissingen kan nemen op basis van een duidelijke richtlijn”. Volgens de premier heeft de federale overheid een heel duidelijke richtlijn uitgestuurd in verband met indoorevents met meer dan 1.000 bezoekers, en is het nu aan De Wever om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De regering raadde gisteren af grote evenementen van meer dan duizend aanwezigen nog te organiseren, indien die indoor plaatsvinden, om zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat advies vond De Wever onvoldoende duidelijk. “Ik kan in Antwerpen enkel evenementen verbieden op basis van een duidelijke en objectieve richtlijn die opgelegd wordt vanuit de federale overheid, en niet op basis van een advies”, klonk het in een reactie aan VTM Nieuws.

“Het is een beetje ‘pikant’ van iemand die altijd maar meer bevoegdheid wil hebben”, zei Wilmès over de kritiek van De Wever. “Die beslissing is genomen samen met de deelstaten.” De bevoegdheid om een evenement af te gelasten ligt bij de burgemeesters en de gouverneurs, voegde de premier er nog aan toe. “Bart De Wever heeft de kans om zijn verantwoordelijkheid te nemen, en ik denk dat het nu het moment is”, klonk het.

“Regering voedt enkel chaos en angst”

De Wever zegt “alle begrip” te hebben “voor de moeilijke situatie waarin de federale regering momenteel beslissingen moet nemen”. “Zij is echter als enige bevoegd om de coördinatie van een nationale gezondheidsproblematiek op zich te nemen”, klinkt het. “Wanneer de regering, op basis van de aanbevelingen van experts, meent dat er een ernstige dreiging voor de volksgezondheid is die ingrijpende beperkingen van het openbaar leven wettigt, dan moet ze de federale fase van het rampenplan afkondigen.”

Met de communicatie van gisteren heeft de federale regering echter zelf chaos georganiseerd, vindt De Wever. “Het verschil in interpretatie van dit advies werd ook meteen duidelijk door de uiteenlopende beslissingen in diverse steden. Ik begrijp wel dat de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid onder zware druk staat, maar door vervolgens te dreigen met termen als ‘lock-down’, voedt ze enkel chaos en angst. Dat bleek meteen uit de talrijke contacten die ik gisteren tot diep in de nacht heb gehad met vele maatschappelijke actoren.”

Tot slot betreur ik dat de eerste minister en anderen het in deze ernstige situatie nodig vinden om politieke aanvallen in te zetten Bart De Wever

“Gouverneur neemt verantwoordelijkheid ten volle op”

De Wever zegt wel “een luisterend” oor gevonden te hebben bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx (CD&V). “Na hun overleg van gisterenavond heb ik verder contact gehad met de gouverneur die haar verantwoordelijkheid ten volle opneemt. Zij werkt momenteel een politiereglement uit dat duidelijke, objectieve en dwingende richtlijnen geeft voor de hele provincie en die uniform kunnen toegepast worden.”

“Tot slot betreur ik dat de eerste minister en anderen het in deze ernstige situatie nodig vinden om politieke aanvallen in te zetten. Het blijft mijn overtuiging dat het federaal rampenplan moet afgekondigd worden zodat uniforme maatregelen kunnen opgelegd worden, en dat de federale overheid middelen moet voorzien om de economische schade te verzachten.”