De Wever: "Voor verkiezingen 2019 geen vergoeding meer voor Arco-gedupeerden"

16 september 2018

21u25

Bron: VRT 9 Op de familiedag van de N-VA liet voorzitter Bart De Wever zich ondermeer uit over de beloofde vergoeding aan de groep van 800.000 Arco-coöperanten. Die vergoeding was gekoppeld aan de beursgang van staatsbank Belfius. Nu die beursgang er voorlopig niet komt wordt de kans op een compensatie met de dag kleiner. In 2018 zal het alvast niet gebeuren.

Bart De Wever zegt aan de VRT dat voor de verkiezingen van mei 2019 er geen vergoeding meer zal komen voor de Arco-coöperanten. Volgens De Wever is de kans sowieso erg klein dat er ooit nog een compensatie komt. Hij roept CD&V op om daar eerlijk over te zijn.

"Ik ben zelf een Arco-spaarder, dus ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Mensen hebben daar een appeltje voor de dorst opzij gezet. Maar we moeten eerlijk zijn tegen die mensen. Het moment komt dat ook CD&V en de christelijke beweging zullen moeten toegeven dat men die mensen heeft belogen, en dat het geld weg is", stelt hij. "Dat zeg ik niet met plezier, maar omdat het gewoon de waarheid is. Dat blijven voor ons uitduwen heeft geen enkele zin. We hebben een regeerakkoord, we gingen een oplossing zoeken. Ik ga dat loyaal uitvoeren, maar elke keer opnieuw blijkt dat we er niet toe komen, en dat het juridisch waarschijnlijk ook niet kan, dat Europa 'neen' zal zeggen, elke keer opnieuw. Stop met die mensen hun lijden te rekken, wees gewoon eens eerlijk: de christelijke beweging heeft het geld in rook doen opgaan."

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) blijft tot nader orde zeggen dat een beursgang van Belfius, en dus een oplossing voor de Arco-coöperanten nog deze legislatuur tot de mogelijkheden behoort. Uit een rapport van de staatsholding Fpim, dat de overheidsparticipaties beheert, bleek dat het beursklimaat momenteel niet gunstig is. Ook de onduidelijkheid over de houding van Europa omtrent het Arco-dossier zou wegen op de beursgang, klonk het.