De Wever: "Voor mij nu totaal ondenkbaar geworden dat Vivaldi er kan komen"

25 mei 2020

08u22

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat het toekomstige relancebeleid dat de federale regering zal moeten voeren, een Vlaamse meerderheid des te urgenter maakt. Dat zei hij vanmorgen in een interview op Radio 1. "We gaan naar de zwaarste economische crisis in honderd jaar. En dat zonder Vlaamse minderheid: daar mag ik van hopen dat elke Vlaamse partijvoorzitter inziet dat zoiets volstrekt ondenkbaar is geworden."

Voor De Wever zelfs is het alvast “totaal ondenkbaar dat Vivaldi (de paars-groene coalitie aangevuld met CD&V, red.) er kan komen”, aangezien die coalitie geen meerderheid aan Nederlandstalige kant in de Kamer zou hebben. Gisteren lieten CD&V-voorzitter Joachim Coens en de nieuwe Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert verstaan dat ze zo’n regering, zonder N-VA, niet uitsluiten. "Wie mee wil, wil mee, maar we moeten vooruit”, aldus Coens. Lachaert stelde “geen exclusieven, inhoud is het belangrijkste”.

De Wever is het daar dus niet mee eens en blijft erbij dat er “een regering moet komen die wel een draagvlak heeft in Vlaanderen, en de fundamentele problemen kan aanpakken”. “Doe je dat niet, dan is elke regering gedoemd om te falen, en ga je geen vertrouwen opbouwen. Als je nu een regering maakt zonder meerderheid in Vlaanderen, wat zal er dan gebeuren met het cynisme van de Vlaming? Waar stevenen we dan in 2024 op af?”



Een ander argument is volgens De Wever dat een relancebeleid in samenwerking met de gewesten gevoerd zal moeten worden. Die “symbiose” met de Vlaamse regering waar N-VA wel in zit, is voor hem van cruciaal belang.

“Keuzes voor komend decennium”

Of de PS deze keer wel met N-VA in zee wil, is ook voor De Wever naar eigen zeggen koffiedik kijken. “Ik kan alleen maar hopen dat de PS het inzicht deelt dat we naar een echte, krachtdadige regering moeten gaan. (...) Als je echt verantwoordelijk bent, probeer je samen een oplossing te zoeken.” De coronacrisis heeft volgens De Wever “het bord afgeveegd”, maar de ideologische verschillen zijn er wel nog. "De keuzes die we nu gaan maken zijn zeer zwaarwichtig en gaan de welvaart voor het komende decennium bepalen. De spanning tussen noord en zuid in de eurozone gaat extreem worden, de vraag is waar wij thuishoren? Vlaanderen hoort thuis bij het noorden zoals Nederland en Denemarken.”

Over de gesprekken die sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette met de verschillende partijen voeren om te pogen tegen september een nieuwe regering op de been te brengen, wilde De Wever niets kwijt, behalve dat “ze lopen”.

“Betreur dat er volop interviews worden gegeven”

Toch had hij ook kritiek op het feit dat de twee daar over communiceren. “Je geeft beter niet elke dag interviews over dingen die weerstand oproepen. Kijk naar naar de reactie van Georges-Louis Bouchez (de voorzitter van de MR sprak vorige week over “een kleine staatsgreep”, red.). De regie in de formatie is weg, de koning kan niemand aanduiden. Iedereen kan dus een initiatief nemen en zeggen wat hij wil. Ik betreur dat er zo volop interviews worden gegeven.”

Dat hij vanmorgen zelf een interview gaf, vond De Wever wel logisch als reactie op de eerdere uitspraken. “Als er partijen op televisie beginnen spreken over de herfederalisering van de gezondheidszorg, dan krabben wij ons toch even in de haren en moeten wij wel reageren. Hoe kan dat nu een goed idee zijn?”