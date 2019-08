De Wever: “Vlaams Belang heeft twee gezichten: constructief aan tafel, een propagandamachine daarbuiten” TT

12 augustus 2019

22u39

Bron: VRT 6 N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat hij tal van gesprekken heeft gevoerd met Vlaams Belang, maar dat het desondanks niet is gelukt die partij in een nieuwe Vlaamse regering te krijgen. CD&V en Open Vld wilden de partij niet mee aan tafel, en ook met N-VA blijven er inhoudelijk grote verschillen, zei De Wever vanavond in Terzake. Maar zelf heeft Vlaams Belang ook niet geholpen, klonk het. “Ze moeten stoppen met de campagnes op sociale media, zo lukt het niet om gesprekspartners te charmeren.”

De Wever stuurde zijn startnota vanmorgen enkel naar CD&V en Open Vld, de partners waarmee N-VA ook de vorige Vlaamse regering vormde. Vlaams Belang viel vandaag dus formeel af, meer dan twee maanden na de verkiezingen van 26 mei. En daar heeft de partij zelf ook een aandeel in, liet De Wever verstaan in Terzake. “Aan tafel is Vlaams Belang vriendelijk en constructief, maar daarbuiten blijft het een propagandamachine, een rechts-populistische partij in al haar uitingen en haar stijl”, klonk het.

Volgens de N-VA-voorzitter is Vlaams Belang dan ook nooit gestopt met campagne voeren, en had de partij zich misschien ook voor de publieke opinie constructiever kunnen opstellen. “De informatiefase is de delicaatste die er is, vrijage werkt niet als je een potentiële partner aframmelt. Als je het ernstig meent en in plaats van een zweep- en propagandapartij een bestuurspartij wil worden, moet je stoppen altijd de zweep te leggen en op sociale media altijd iedereen striemend en beledigend tegemoet te treden. Als je na de verkiezingen daarin even hard doorgaat, lukt het niet om anderen te charmeren.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ontkende dat zijn partij zelf zijn kansen op bestuursdeelname heeft getorpedeerd. Hij verwijt N-VA, CD&V en Open Vld een “coalitie van de losers” te vormen. “De democraten moeten zichzelf de vraag stellen of ze wel nog democratisch zijn. Nu geven ze het signaal dat ze toch niet luisteren naar wat de kiezer wil.”