De Wever viseert ‘yogasnuivers’, maar wie bedoelt hij daar eigenlijk mee? SPS

19 maart 2019

19u09 0 Het was een opmerkelijke quote waarmee Antwerps burgemeester Bart De Wever de drugsproblemen in zijn stad aankaartte: “ Ik erger mij rot aan de yogasnuivers die bijvoorbeeld opkomen voor luchtkwaliteit, maar er blijkbaar geen enkele moeite mee hebben dat ze een criminele keten in gang houden.” Dat vraagt om een woordje uitleg, want wie zijn die ‘yogasnuivers’ waar hij het over heeft en van waar komt die term?

Het woord ‘yogasnuivers’ komt uit Nederland, waar het vorig jaar in aanmerking kwam voor ‘woord van het jaar’. Met de term wordt verwezen naar jonge mensen, millennials, die in de week een druk leven leiden en bewust omgaan met hun lichaam en geest, en die in het weekend hun roes ‘inplannen’. Veelal met een lijntje cocaïne of een halve xtc-tablet. Zo zouden ze bijdragen aan het normaliseren van drugsgebruik.

“Je zet drugsgebruik in eenzelfde frame als kinderarbeid. Veel mensen - zeker wie bewust leeft en yoga beoefent - willen geen kleding waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Wie die kleding koopt, houdt kinderarbeid in stand. Maar diezelfde mensen zouden wel drugs kopen, waar moord en doodslag aan te pas is gekomen? Dat is hypocriet en immoreel”, zei CDA-politica Madeleine van Toorenburg in de Tweede Kamer.