De Wever versus De Wever? Anuna reikt Bart de hand: "Ik wil samenwerken. Klimaat heeft geen kleur"

03 februari 2019

16u30

Bron: VRT 0 De bekende jonge klimaatactiviste Anuna De Wever wil niet de tegenstander van N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn, die onlangs scherpe kritiek uitte op de klimaatbrossers. Dat zei de 17-jarige vandaag in ‘Touché’ op Radio 1. “Ik wil samen naar een klimaatambitieus beleid zoeken”, liet ze verstaan.

Volgens Bart De Wever zouden de leerlingen in plaats van te spijbelen beter meewerken aan een technologische oplossing voor het probleem, zo sprak de N-VA-voorzitter vorige week. De Wever wil naar eigen zeggen niet meegaan in een “doemscenario”. “Ik begrijp de frustratie, maar dat mag niet omgezet worden in een vorm van apocalyptisch denken waarbij jongeren bijna betogen tegen hun eigen levensstijl.”

“Ecorealistisch”

De N-VA-voorzitter houdt vast aan de “ecorealistische” houding van zijn partij. “Ik denk dat dit probleem alleen opgelost kan worden als je het bekijkt door een bril van innovatie en economische groei. Zo heeft de mensheid dat altijd gedaan en dat is ook mijn boodschap. Het probleem ten gronde oplossen gaan we echt niet doen met groene taksen en culpabiliseren van mensen.”

Er zijn al veel klimaatexperten. Als wij wachten tot wij ook zover zijn, dan is het sowieso te laat. En misschien worden we dan ook wel genegeerd Anuna De Wever

“Te laat”

Achternaamgenote Anuna De Wever reageerde vandaag op de radio. “Er zijn al veel klimaatexperten”, zei ze. “Als wij wachten tot wij ook zover zijn, dan is het sowieso te laat. En misschien worden we dan ook wel genegeerd.”

De activiste roept op tot samenwerking. “Ik zou eigenlijk willen samenwerken met Bart De Wever en met alle politieke partijen voor een klimaatambitieus beleid. Het klimaat heeft geen politieke kleur, het staat daarboven en belangt iedereen aan.”

“Ik kan er niet meer tegen”

Anuna riep ook álle politici op om te stoppen met elkaar met de vinger te wijzen. “Ik kan er niet meer tegen. Samenwerken is het belangrijkste. Ik vind het belachelijk dat ik mij daar als 17-jarige achter moet zetten. Komaan. Sla de handen in elkaar en begin eraan.”

Tot slot toonde het gezicht van de Youth For Climate-acties zich erg blij met de steun van acteur en verwoed klimaatactivist Leonardo DiCaprio, die op sociale media zijn steun uitsprak voor de Belgische schoolprotesten. “Echt geweldig.”

