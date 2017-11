De Wever verklapt hoeveel hij verdient: "Het is een fair loon voor het leven dat ik leid" SVM

19u29

Bron: Q-Music 384 Q-Music De Wever naast Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Deze week was het de beurt aan Bart De Wever om de tien meest gegoogelde vragen over zichzelf te beantwoorden. QMusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe gingen lans op zijn kantoor en vertrokken met een nieuwe podcast op zak. Tijdens het gesprek verklapte Bart De Wever hoeveel hij juist verdient als politicus, ging hij dieper in op zijn strenge dieet en gaf hij zijn mening over de situatie in Catalonië.

Hoeveel verdient Bart De Wever?

"Ik heb 17 publieke mandaten, waarvan er 4 bezoldigd zijn", luidde het antwoord. "In mijn geval verdien ik anderhalve keer een parlementaire wedde omdat mijn wedde begrensd is. Ik krijg dus niet én mijn burgemeestersloon én een parlementair loon. In totaal verdien ik iets van een 7.000 euro netto per maand. En nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen: voor de verantwoordelijkheden die ik opneem en het leven dat ik leid, is dit een zeer goed maar fair loon."

Volgens De Wever verdienen politici ook niet per definitie te veel geld. “Zijn er te veel politici? Zou het met minder kunnen? En zou het hier en daar wat soberder kunnen? Dat denk ik wel. Maar een behoorlijke beloning is belangrijk, want anders wordt het venster naar corruptie opengedaan."

Over zijn dieet: “Ik wil geen moeder Teresa zijn”

Ooit woog De Wever 143 kilogram, nu is hij ongeveer 60 kilo vermagerd. Dat spreekt uiteraard tot de verbeelding van heel wat mensen. “Ik ben geen voedings- en sportdeskundige, dus ik heb niemand lessen te geven. Ik wil geen moeder Teresa of een soort profeet zijn van de dikkerds, maar ik vind het wel niet onaangenaam om mensen te inspireren. Zo heb ik concrete plannen om in de toekomst mensen meer te laten sporten en te laten bewegen."

De Wever wordt dan ook overspoeld met vragen over zijn dieet. “Als ik echt rijk had willen worden, had ik hier mijn beroep van moeten maken. Dan had ik mezelf uitgeroepen tot een soort van dieetgoeroe en kon ik in heel Europa seminaries en persoonlijke begeleidingen gaan doen."

De Wever waarschuwde Puigdemont over gevolgen referendum

Wat De Wever van de situatie in Catalonië vindt? "Het is een Spaanse aangelegenheid, maar er mag geen geweld gepleegd worden op burgers. Het opsluiten van mensen in een democratie omdat ze hun mening uiten kan niet."

De Wever kent de afgezette Catalaanse minister-president ook persoonlijk. “Vorig jaar ben ik nog bij Puigdemont geweest en ik heb hem toen in ons gesprek nog gewaarschuwd: je gaat iets meemaken. Ze hadden er echt vertrouwen in dat de Spaanse regering zich gedwongen zou voelen om met hen rond de tafel te gaan zitten na het referendum, maar als buitenstaander zag ik dat echt niet gebeuren."

Jani

Het volledige gesprek vindt u hier. Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe een bekende Vlaming op de rooster in hun nieuwe podcast: ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Elke donderdag verschijnt er een nieuw interview.

Vorige week beet Jani Kazaltzis de spits af. Er staan ook nog interviews op de planning met onder andere premier Charles Michel, Studio 100-baas Gert Verhulst en zangeres Laura Tesoro. Maarten en Dorothee laten ook elke week tijdens hun radioshow tussen 16 en 19 uur enkele fragmenten uit de podcast aan bod komen.