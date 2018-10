De Wever triomfantelijk: "Veel coalities mogelijk, maar geen enkele zonder de N-VA" Redactie

14 oktober 2018

21u04 19 In Antwerpen zijn alle stemmen geteld: de huidige coalitie verliest twee zetels, maar behoudt zeer nipt haar meerderheid met 28 op 55 zetels. " Ik ga morgen de formatie opstarten en bij iedereen horen wat er mogelijk is", sprak De Wever verzoenende taal.

N-VA verliest licht in procenten: -1,8 procent, maar behoudt haar 23 zetels. De andere coalitiepartij Open Vld stijgt 0,2 procent tot 5,7 procent en behoudt zijn 2 zetels. CD&V, dat vorige keer samen opkwam met sp.a, behaalt nu op haar eentje 6,9 procent en houdt zo nog 3 zetels over, een verlies van twee. Op die manier zakt de huidige meerderheid in Antwerpen van 30 naar 28 zetels.

De Wever, die elk moment voor zijn militanten wordt verwacht, is zo aan zet om een meerderheid te vormen. Een linkse meerderheid is met de 11 zetels van Groen, de 6 zetels van sp.a en de 4 zetels van PVDA in elk geval niet mogelijk.

Verzoening

"We hebben het gehaald! Wij zijn met enorme afstand de grootste partij van deze stad", zei De Wever in zijn overwinningsspeech. "We hadden vorige keer een ongelooflijke score van 23 zetels, we hebben vandaag opnieuw 23 zetels. Niemand had dat voor mogelijk gehouden. Er zijn veel coalities mogelijk, maar geen enkele zonder N-VA. Het was allen tegen een tot op de laatste dag."

"Straks slaat ook het uur van de verantwoordelijkheid en de verzoening." De Wever kondigt aan alle partijen te zullen uitnodigen en feliciteert iedereen. De Wever roept de partijen op zijn initiatieven af te wachten, ook in de districten."

De Wever dankt ook de Antwerpenaren: "Het was een eer de mooiste stad van de wereld zes jaar lang te mogen besturen. Wij hebben het vertrouwen niet beschaamd, we hebben het gevraagd, we hebben het gekregen. Dankuwel Antwerpen, dankuwel Antwerpenaren."

Formatie

"Dit is een fantastisch resultaat, geen enkele peiling gaf ons dit", reageerde hij nog voor de camera's van VTM Nieuws. "Ik had gedacht aan 33 procent, nu 35,9 procent halen en een meerderheid, dit is fantastisch. Ik ga morgen de formatie opstarten en bij iedereen horen wat er mogelijk is. Vele dingen zijn mogelijk. De anderen moeten nu ook eerst spreken, ik leg vanaf nu een bepaalde neutraliteit aan de dag. Ik sluit behalve de extremen niemand uit."

Of zijn voorkeur uitgaat naar de huidige coalitiepartners CD&V en Open Vld, wilde hij niet expliciet gezegd hebben. "Er zijn duidelijke winnaars in deze verkiezingen, het is normaal dat ze kunnen zeggen wat hun visie is. We zullen morgen achter gesloten deuren zien waar we komen."

Nationaal

Ook over de resultaten van zijn partij in de andere steden en gemeenten is De Wever overwegend tevreden. "In Antwerpen is de score ongelooflijk, heel de rand rond Antwerpen kleurt geel." Al geeft de voorzitter wel toe dat het hier en daar tegenvalt, bijvoorbeeld in de provincie West-Vlaanderen of in Gent. "Eigenlijk halen we een goeie uitslag, maar die wordt vertroebeld door een aantal gemeenten waar het niet zo goed was. In Gent is de uitslag niet definitief, maar dat het moeilijk zou zijn, wisten we op voorhand."