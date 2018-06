De Wever: "Terroristen en zwaar geradicaliseerden moeten opgesloten blijven tijdens terreurdreiging" HR

Bron: Belga 28 Opgesloten terroristen of criminelen die zwaar geradicaliseerd zijn, zouden niet mogen vrijkomen zolang er een terreurdreiging bestaat. Dat bepleit N-VA-voorzitter Bart De Wever naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Luik en het bericht dat 28 geradicaliseerden dit jaar de cel mogen verlaten omdat ze hun straf hebben uitgezeten.

"Laat je in een oorlogssituatie een krijgsgevangene vrij voor de oorlog gedaan is? Niemand zou dat doen". Met die vergelijking licht De Wever aan de VRT toe dat volgens hem veroordeelde terroristen opgesloten moeten blijven, zolang de oorlog in Syrië niet voorbij is en terreurgroep IS nog bestaat. Hij denkt daarbij aan een systeem van terbeschikkingstelling. Dat is een bijkomende straf die wordt opgelegd om de maatschappij te beschermen tegen personen die ernstige feiten hebben gepleegd.

Hans Bonte

"Zelfs wanneer de strafrechtelijke straf uitgezeten is, moeten mensen niet zomaar kunnen vrijkomen wanneer de risico's te groot zijn. IS bestaat nog altijd. Er wordt nog altijd opgeroepen om aanslagen te plegen en je ziet dat dat nog altijd met grote regelmaat gebeurt in de Westerse wereld", aldus de N-VA-voorzitter. "Mensen van wie we weten dat ze terrorist zijn, of mensen die heel zwaar geradicaliseerd zijn én crimineel zijn - zoals de dader van Luik -, die zouden eigenlijk nooit mogen vrijkomen".

Eerder pleitte ook Kamerlid Hans Bonte (sp.a) voor een vorm van terbeschikkingstelling van extremisten die vrijkomen.