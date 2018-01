De Wever stelt links voor keuze: "Sociale zekerheid veiligstellen of vluchtelingen helpen" DM

24 januari 2018

05u00

Bron: DM 2 Als de 'linksen' de grenzen poreus blijven maken door hun activisme, kan de sociale zekerheid in haar huidige vorm nooit blijven bestaan. Dat schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever in een opiniestuk in 'De Morgen'.

"In de morele vertwijfeling heeft een industrie van linkse advocaten, ngo's en activisten een fond de commerce gevonden", stelt De Wever naar aanleiding van de situatie in het Maximiliaanpark aan het Brusselse Noordstation. Daar verblijven momenteel enkele honderden migranten die proberen om tot in Groot-Brittannië te geraken. Met hun morele superioriteit chanteren ze op een subtiele manier de regering, stelt hij. "Want wie het niet met hen eens is, moet wel een slecht mens zijn."

'Flinks' beleid

Door hun acties werken linkse ngo's en burgemeesters de facto mee aan het ontstaan van een tweede Calais, voert De Wever aan. Volgens hem moeten de "linkse gutmenschen" daarom kiezen: ofwel iedereen opvangen en de grenzen openstellen, ofwel ons sociaal systeem op het huidige niveau handhaven. Want indien we onze sociale zekerheid beschikbaar maken voor iedereen, klapt ze in elkaar, schrijft hij. "De sterkste schouders zullen zich terugtrekken in gated communities met private bewaking waar hun kinderen naar privéscholen gaan en de inwoners zelf voor hun privaat pensioen en zorg betalen."

"De Wever heeft een punt", zegt socioloog Mark Elchardus, professor emeritus aan de VUB en zelf voorstander van een 'flinks' migratiebeleid. "Op lange termijn kan illegale migratie een bedreiging vormen voor onze sociale zekerheid. Wie politieacties tracht te verhinderen, stelt een politieke daad. Die mensen helpen mee aan open grenzen, zou je kunnen zeggen." Toch brengt hij twee belangrijke tegenwerpingen aan. "De vraag is wanneer we het kantelpunt bereiken dat onze sociale zekerheid écht in gevaar is. Volgens mij zijn we daar nog lang niet. Daarnaast kan je je toch niet kanten tegen een daad van medemenselijkheid? Migranten te slapen leggen? De overheid zou het verdorie zelf moeten doen."

Valse tegenstellingen

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft het over een debat "vol valse tegenstellingen". "Verborgen in het stuk lees je dat Europa meer inspanningen moet leveren voor opvang in de regio. Dat biedt perspectief voor een echte discussie, die ik ten volle wil aangaan." (DM)