De Wever start morgen met gesprekken voor vorming Vlaamse regering. PVDA komt als eerst langs KVDS

27 mei 2019

16u45

Bron: Belga 0 Binnenland N-VA-voorzitter Bart De Wever start vanaf morgen met de gesprekken voor de Vlaamse regeringsvorming. Hij nodigt alle Vlaamse partijen uit van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens is als eerste aan de beurt.

De Wever zal de partijvoorzitters uitnodigen in het voorzitterschap van het Vlaams Parlement, laat hij weten. De kleinste Vlaamse partij, PVDA, is zoals gezegd het eerst aan de beurt. Eindigen doet hij met zijn eigen partij N-VA, die gisteren ondanks verlies opnieuw de grootste werd in Vlaanderen.





De N-VA-voorzitter voert meteen ook een mediastilte in. "Om de gesprekken in alle sereniteit te laten verlopen", klinkt het.